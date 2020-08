El personaje “Toro”, de Atav, lo volvió popular

05/08/2020 - 20:47 Pura Vida

Ruggero fue protagonista de las tres temporadas de “Violetta”, el gran éxito de Disney estelarizado por Tini Stoessel. El actor italiano también se lució en las tres temporadas de “Soy Luna”, otra serie juvenil de alto impacto internacional en donde estuvo con Karol Sevilla. Luego, al pasarse a las filas de Pol-ka, la productora de contenidos de Adrián Suar, se lució con los dos personajes que compuso en “Argentina, tierra de amor y venganza”.

“Con el éxito que tuvieron esos proyectos fue todo increíble, y mejor. Yo sabía que me iba a divertir, que iba a hacer lo que más amo, que es cantar y actuar; aprendí también a bailar... Pero después, si hay una, diez o diez mil personas, tenés que seguir haciendo tu trabajo y dedicarle a esa única persona que fue a ver tu show el tiempo o la pasión que vos tenés adentro, como a aquellas 10 mil”, resaltó en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL .

¿Cómo fue tu experiencia y el proceso de cambio de “Chico Disney” a “Chico Suar”?

Fueron experiencias hermosas que me formaron para vivir lo que estoy viviendo ahora. Siempre van a ser parte de mí. Rehuso decirme “Chico Disney” o “Chico Suar”. La verdad, siempre va a ser un placer escuchar eso porque siempre va a ser mi pasado, mi presente y mi futuro. Quien soy hoy es gracias a esas experiencias que viví. Hablando de “Chico Disney”, “Soy Luna” y “Violetta” fueron dos experiencias que me llenaron de aprendizaje porque justo fue cuando empecé a ser adulto en otro país, con otro idioma. Fui parte de estos proyectos y tuve la posibilidad de poder llenar estadios. Me siento muy agradecido porque viví eso dos veces seguidas. Ahora, a empezar de nuevo y a trabajar duro.

¿Qué rescatas de tu trabajo actoral en “Argentina, tierra de amor y venganza”, en donde hiciste a Toro y a Jean Carlos?

Fue grandioso, máxime aún que a la gente le gustó mi trabajo como Toro. Tras la muerte de Toro apareció Jean Carlos. Fue un trabajo enriquecedor. Pero, mi objetivo principal es la música. La música me permite sacar todo lo que tengo adentro. Entonces, mis historias, mis sentimientos y mis emociones las revelo a través de la música. No sé si hay otra cosa que haga mejor y en forma natural como lo hago con la música. En mi familia escuchábamos a todos los cantantes italianos. Tengo, gracias a mi familia, la música en las venas. Mi primer objetivo siempre fue la música y ser cantante. Pero después se desvió más para la actuación, empecé a trabajar para Disney Italia, después Disney Latinoamérica necesitaba un italiano, y me mandaron a mí.

¿Cuál o cuáles son tus referentes en la música italiana?

Desde Eros Ramazzotti hasta Laura Pausini, Zucchero, Gianluca Grignani y Domenico Modugno, entre otros. Son artistas italianos increíbles que tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia latinoamericana. A quien hoy estoy escuchando es a Tiziano Ferro. Me encanta su música y desde chico escucho su música. También me gusta la música de alguien que ya no está más, como lo es Pino Daniele, un cantante napolitano que hizo música blues. Fui escuchando eso gracias a mi familia que es napolitana. Pino Daniele para Nápoles es como Maradona para Nápoles.

A propósito de Diego Maradona y de lo que él representa para los napolitanos, ¿qué lugar ocupa en tu vida el fútbol?

Un lugar enorme. Yo hincho por el Nápoles. Trato de ver todos los partidos del Napoli. Justo este sábado 8 vuelve la Champions League con el partido entre Nápoles y Barcelona. No veo la hora. Me hice súper fanático del fútbol hace cuatro años. Antes, por las giras, no tenía tantas posibilidades de seguir al Nápoles. Pero, ahora, que estoy con base en Buenos Aires (vive en la capital argentina desde el 2013), tengo más tiempo y disfruto. En cuanto a Maradona, lo más grande del mundo.

El actor y cantante genera pasión de multitudes

Ocho millones de seguidores en Instagram, más de cuatro millones y medio en Facebook, más de un millón en Twitter y un millón en su canal de YouTube, marcan la trascendencia que alcanzó Ruggero en el mundo.

Sobre el fenómeno que generó a nivel planetario, le dijo a EL LIBERAL: “Es consecuencia del trabajo en equipo, de una familia grande que está dispuesta a apoyarme. También son números que vienen de proyectos que hice anteriormente (“Soy Luna”, “Violetta” y “Argentina, tierra de amor y venganza”) al lanzarme como cantante solista. Todo este equipo trabaja para que a Ruggero lo conozcan también como músico, para que mi música llegue a todas partes. Es un gran equipo que trabaja incansablemente”.

Al decidir buscar nuevos sonidos que lo representen tanto en lo personal como en lo artístico, Ruggero rompe sus propios records con este nuevo proyecto que comenzó un año atrás en Miami donde junto con la colaboración de Andy Clay se logró el resultado esperado.