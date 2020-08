En Central Córdoba comenzaron a definir pautas de trabajo para la vuelta a los entrenamientos

05/08/2020 - 22:16 Deportivo

Mediante una reunión que se realizó ayer, Central Córdoba comenzó a definir cómo será el regreso a los entrenamientos de su plantel profesional. La reunión, realizada en la sede del club, fue presidida por el ingeniero José Alfano y estuvieron presentes dirigentes, integrantes del cuerpo médico y el mánager Alexis Ferrero.

Cabe mencionar que el cuerpo técnico comandado por el entrenador Alfredo Berti no participó debido a que todavía está cumpliendo con la cuarentena obligatoria tras ingresar a la provincia. Justamente el cumplimiento de protocolos provinciales, como también nacionales y de AFA, fue una de las pautas principales que se estableció, como también la logística relacionada con la llegada de los refuerzos y acondicionamiento final del predio de entrenamiento.

EL LIBERAL dialogó con el Dr. Facundo Lezana, coordinador del departamento médico del club, quien brindó precisiones sobre el aspecto sanitario.

“Vamos a seguir los lineamientos de AFA, que plantea dos escenarios. Para definir eso estábamos esperando lo que se iba a resolver en la provincia. Con esta resolución de que las actividades pueden ser hasta las 18 horas, nos vemos favorecidos porque no tendríamos que armar lo que se llama la burbuja sanitaria, por lo que podremos establecer el protocolo de AFA”, arrancó diciendo.

Luego agregó: “Se entrenará en grupos de trabajos de seis jugadores por cancha. En el Iosep, al haber dos canchas, podremos entrenar con doce jugadores. Se deben respetar todas las medidas de distanciamiento, estornudar sobre el pliegue del codo, mantener todas las medidas de sanitización, tanto al ingresar al predio, durante el entrenamiento y al finalizar el mismo”.

“El jugador tiene que ir vestido desde su casa porque no se permite utilizar los sanitarios. Se recomienda que los jugadores lleven su botella de agua porque no se permite dar refrigerio durante el entrenamiento, incluso la toalla también debe llevar cada uno y no compartirla. Jugadores y árbitros son los únicos exceptuados de usar tapabocas durante el entrenamiento. Cuerpo técnico, cuerpo médico y auxiliares deberán utilizar en todo momento el tapabocas”, completó.

Hisopados

El Dr. Lezana se refirió también a los hisopados. “Se debe hacer un hisopado 72 horas antes del inicio del entrenamiento, esos tienen que dar negativo para que el jugador pueda entrenar. Y ese hisopado se repite el mismo día del entrenamiento, para evitar los falsos negativos. Después se hacen hisopados semanales”, comentó. Y agregó: “Siempre va a haber un criterio médico y clínico del jugador. Si el jugador tiene algún síntoma relacionado al coronavirus, no se le permitirá entrenar hasta que se le haga el hisopado y tengamos el resultado”.

El profesional explicó que “al trabajar con grupos reducidos, lo que se busca es tener el menor contacto posible, lo que disminuye el riesgo de contagio. En cada cancha habrá seis jugadores, un integrante del cuerpo técnico, un médico y un kinesiólogo. Y no se puede repetir el personal en otro grupo de jugadores. No solamente los jugadores deben ser hisopados, sino también cuerpo técnico y cuerpo médico. Entonces cuanto menos gente esté en el lugar de entrenamiento, mucho mejor”.

Finalmente sostuvo que los empleados del predio y encargados de mantenimiento de las canchas trabajarán en horarios distintos a los de entrenamientos, para evitar contacto.

Lezana advirtió que Central “va a dar ventaja”

Tal como lo anticipó ayer EL LIBERAL, Central Córdoba empezará a entrenar con un grupo reducido de jugadores por lo que “vamos a dar ventaja con respecto a los equipos de Buenos Aires”, precisó el Dr. Lezana. “El día lunes van a poder empezar a entrenar solamente un grupo de seis jugadores. Desde el departamento médico y el club, en la cabeza del presidente, se estableció cumplir a rajatabla lo dispuesto por la provincia. Aquí ya tenemos todos los lugares preparados para que vengan los jugadores, ya sea los que vienen solos como los que vienen con sus familias. Pero sí o sí tienen que tener el hisopado. Calculamos que hasta el domingo empezarán a llegar los jugadores que faltan. Y vamos a dar ventaja con respecto a los equipos de Buenos Aires”, señaló.

El departamento médico se amplió y tendrá consultorio

Este año, Central Córdoba amplió su departamento médico y sus integrantes son: director médico: Dr. Mariano De Marco. Coordinador médico: Dr. Facundo Lezana. Área de traumatología: Dr. Mario Herrera (médico del plantel). Plantel de kinesiólogos: Lic. Tarquini, Lic. Pérez y Lic. Lema. Nutricionista: licenciada Loira. Departamento de emergencias encabezado por Hugo Gramajo. Resta incorporar un psicólogo. Además, el presidente José Alfano mandó a construir un consultorio dentro del club, que está próximo a terminarse.

Cabe mencionar que hay todo un staff de profesionales (médicos clínicos, cardiólogos, obstetras, pediatras y otras especialidades) ligados al club al que pueden acudir cuerpo técnico, jugadores y sus respectivas familias.