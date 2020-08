Testimonio de un santiagueño desde Beirut: “El pueblo se pregunta qué es lo que ha pasado”

05/08/2020 - 22:55 Santiago

El doctor en teología, el santiagueño Daniel Alberto Ayuch, profesor de Nuevo Testamento en el Instituto de Teología San Juan Damasceno de la Universidad del Balamand (Líbano), brindó su testimonio a EL LIBERAL sobre la tragedia que vive hoy Beirut tras las potentes deflagraciones en el puerto de la capital libanesa que sumió a ese país en tierra de muerte, destrucción, desa-parecidos y un futuro incierto para la llamada “Suiza de Medio Oriente”.

“Uno se pregunta qué es lo que ha pasado. El pueblo, el mundo quieren saber qué realmente lo que ha pasado porque todo es demasiado poco claro. No se puede llegar a establecer ni las causas ni cómo es que 2.700 toneladas de ese nitrato de amonio han venido a parar al puerto de Beirut y tan cerca de gente que vive ahí”, reflexionó Ayuch en diálogo telefónico con EL LIBERAL desde Ain Saade, ciudad que está a 12 kilómetros del puerto en auto, pero a unos 7 kilómetros en línea recta y a una altura de 540 metros sobre el nivel del mar.

“Lo que uno piensa también es como uno ha sido bendecido de no estar tan afectado después de haber sido tocado tan cerca por un drama como éste. Si bien la explosión ha llegado con mucha fuerza para la ciudad en donde vivo, pero no, por supuesto, con la intensidad que se registró en Beirut mismo. Después de haber sentido lo terrible de la explosión, el desconcierto del momento, la inseguridad y el sentirse incapaces de no poder hacer nada, uno dice que Dios ha protegido a mi familia y a gente que tengo a mi alrededor. Uno agradece esto, pero inmediatamente lo que uno piensa es hay que ver a quién y cómo ayudar y tener esperanza para el futuro, pero es muy difícil”, resaltó Ayuch.

El profesional santiagueño consignó: “En las teorías que se manejan, aparte de la gente en general, los militares o ex militares o gente del gobierno te dicen que esto no puede haber sido nada más que un accidente o no puede haber sido un hecho de descuido o de no haber sido compatible con las normas de cómo guardar nitrato de amonio. De alguna manera, en general, es lo que se siente”.

El Ave Fénix y el cedro

Líbano, desde los anales, ha sido destruida por diversas razones. En relación a esto, Ayuch consignó: “El libanés se siente bien orgulloso por dos símbolos particulares: el Ave Fénix y el cedro. El Ave Fénix es parte de la mitología fenicia. Esa idea de la resurrección de las cenizas está en la memoria cultural libanesa. La segunda imagen que es bien fuerte en Líbano es la del cedro. Lo que siempre se habla del cedro es que es eterno, por un lado, y por otro lado de que es fuerte, estable y que tiene su orgullo propio. En la Biblia siempre se habla del orgullo de los cedros del Líbano. Se usa la imagen del cedro para decir a todos aquellos engreídos, sean lo que sean, ante Dios tienen que ser humildes. El libanés tiene un alto orgullo propio”.