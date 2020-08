Pronunciamiento de la Unión Libanesa Mundial de la Argentina sobre la tragedia en Beirut

05/08/2020 - 23:03 Santiago

El presidente de la Unión Libanesa Mundial de la República Argentina, Hamid Dib, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL , reflexionó acerca de lo sucedido en el puerto de Beirut. En una conversación telefónica, Dib enfatizó: “Si fue un hecho accidental es una cosa y si es un hecho premeditado a través de un atentado es otra cuestión”.

¿Cuál es su reflexión de lo que sucede en Líbano?

En realidad, todavía no hay un criterio formado de una manera clara porque hay muchas opiniones, muchas declaraciones, pero todavía no se puede apresurar a confirmar ninguna. En lo personal, yo quiero ser muy cauto para poder abrir juicio. Frente a este problema tan serio y grave no se puede ir acusando a uno y a otro. Para mí, hay que guardar silencio. Ahora, todo el mundo está abocado a auxiliar a la gente que está bajo los escombros. Fue un hecho descomunal lo que sucedió porque no es una explosión común. Estamos hablando de alrededor de 200 muertos y más de 4000 heridos. Y se está hablando que la tercera parte de Beirut está destruida. En la parte política, creo que es muy prematuro hablar de ella.

Este hecho ha generado una conmoción a nivel mundial.

Sí. Yo estoy observando la reacción de muchos países que han mandado ayudas. En el caso de Rusia ha enviado cinco aviones con médicos, rescatistas y equipos sanitarios. China se compromete a rehacer el puerto de Beirut. Varios países árabes, caso Qatar, Kuwait, Irán han mandado equipo médicos. Reino Unido prometió 6,6 millones de dólares en ayuda, Países Bajos y Francia ya tienen equipos de trabajadores humanitarios en Beirut ayudando en tareas de rescate. Grecia mandó un avión con rescatistas y un perro rastreador. La comunidad internacional ha tenido una muy buena reacción para ayudar a Líbano, un país querido por todo el mundo que nunca planteó problemas con los vecinos.

¿Cómo reaccionó la comunidad libanesa en la Argentina al enterarse de esta tragedia?

Todo el mundo está asustado, alarmado y preocupado por lo que puede venir después de todo eso porque no se sabe cómo es el tema. Si fue un hecho accidental es una cosa y si es un hecho premeditado a través de un atentado es otra cuestión. Si fue un hecho común natural puede ser porque hay elementos explosivos que hace muchos años estaban depositados en el puerto. Eso fue decomisado por el gobierno libanés hace más de seis años que estaban destinado a los terroristas que estaban en Siria. El gobierno libanés lo incautó y lo dejó en los depósitos del puerto hace más de seis años, pero da pie a pensar también que muchos saben que esos depósitos tienen explosivos…cometer un atentado es mucho más fácil. Yo no me inclino por esto todavía. Yo pienso que es un hecho casual que ha ocurrido. Espero que así sea, que no sea la otra forma.

¿Cuál es su opinión en relación a que Israel ha manifestado que quiere brindar su apoyo al pueblo libanés?

Es un poco ambiguo. Es aprovechar de una circunstancia. Israel no es un país confiable frente al Líbano. Israel no fue nunca amigo del Líbano, esa es la realidad.

¿Ha tomado contacto con las autoridades del gobierno libanés?

Hoy (por ayer) le hemos enviado a una nota al primer ministro del gobierno de la República del Líbano, Ingeniero Hassan Diab. Estamos viendo y escuchando con lacerante dolor lo que ha ocurrido en nuestro bien amado Líbano, le expresamos. Manifestamos también que lamentamos con hondo pesar lo sucedido y que nos ponemos a su disposición para lo que consideren conveniente y nos solidarizamos con cada uno de nuestros hermanos libaneses. Que la bendición de Dios llegue a las almas de las víctimas mortales, a sus familiares y hacemos votos para la pronta recuperación de los heridos.