Continúan las actividades virtuales de la Semana de la Lactancia Materna

05/08/2020 - 23:20 Santiago

Hoy continuarán las actividades enmarcadas en la Semana de la Lactancia Materna, organizadas por entidades médicas y centros dependientes del Ministerio de Salud de la provincia.

Para hoy a las 11.30, está prevista la realización de la charla “La importancia de la primera hora en lactancia”, en tanto que mañana el tema será “Lactancia y comunidad”, todas a través del sitio de Facebook de la cartera sanitaria provincial, impulsadas desde la Dirección de Maternidad, Infancia y Adolescencia.

Desde la Sociedad Argentina de Pediatría, recordaron que el lema de este año es “Apoyemos la lactancia por un planeta. Saludable”, y remarcaron que “la leche humana es ecológica, no produce desechos; no contamina, no utiliza agua potable, es económica .No tiene costo y saludable para el BB. Es el alimento perfecto que todo niño tiene derecho a recibir en forma exclusiva hasta el sexto mes y con una adecuada alimentación complementaria hasta los 2 años o más”.

Objetivos

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto para fomentar la lactancia materna y mejorar la salud de los lactantes en todo el mundo.