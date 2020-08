César Taborda y su retorno a Central: “Estoy volviendo a un lugar del que nunca me fui”

06/08/2020 - 00:11 Deportivo

El mercado de pases sigue teniendo mucho movimiento en Central Córdoba. A pocos días de concretarse la vuelta a los entrenamientos, el club confirmó lo que era un secreto a voces: la vuelta de César Taborda.

El arquero, figura clave en los ascensos a la B Nacional y a la Superliga, se convirtió de esta forma en el refuerzo número doce para el equipo que dirige Alfredo Berti.

Ayer ya tuvo su primera práctica por zoom, pero antes, Taborda dialogó con EL LIBERAL y confesó que siente que “estoy volviendo a un lugar del que nunca me fui”.

Al ser consultado sobre lo que le generó su vuelta a Central Córdoba, Taborda respondió: “Lo que me genera es mucha felicidad, estoy muy contento. También siento que estoy volviendo a un lugar de donde nunca me fui. Todo este tiempo que no estuve en el club, este año, la gente siempre me hizo saber su cariño a través de las redes sociales y mensajes, con los que me hicieron sentir que nunca me fui. Y es esa la sensación que tengo, que estoy volviendo a un lugar del que pareciera que nunca me fui”.

El golero, que la temporada pasada estuvo en Guillermo Brown de Puerto Madryn, firmó contrato hasta el 31 de diciembre del 2021. “Siempre estuvo el deseo de volver, pero nunca me puse a pensar en qué momento podía darse. No me sorprende que se haya dado ahora porque nunca me puse a analizar cuando se daría esa posibilidad”.

Taborda reveló que “las negociaciones fueron sencillas porque mi deseo era volver, la dirigencia, el mánager y también tengo entendido que el cuerpo técnico dieron el visto bueno en su momento. Nos pusimos de acuerdo muy rápido”.

Tan sencillas fueron que Taborda y su novia están desde el martes a la noche en Santiago, en una quinta que comparte con Cristian Díaz y su familia. Ambos son de Villa Constitución y se realizaron ahí los hisopados el viernes pasado. Y llegaron todos juntos a la provincia.

Taborda aclaró que este ciclo no será un revancha: “No me gusta tomarme revancha por nada, me parece algo que no es sano una revancha. Sí significa un gran desafío estar en Central Córdoba en una Liga Profesional. Es una gran motivación para mí también la de devolverle a la gente todo el cariño y la expectativa que tiene puesta en mí desde el lugar que me toque. Yo siempre voy a estar empujando para que el grupo pueda conseguir los objetivos. Eso es lo que me genera mi vuelta, una gran motivación por todo lo que te dije antes”.