Fabián Ramírez Barrios: “Voy a tratar de crecer como jugador”

06/08/2020 - 00:36 Deportivo

Desde Corrientes, Fabián Ramírez Barrios le explicó a EL LIBERAL que su llegada a Quimsa fue una decisión deportiva, motivada por su ambición de “crecer como jugador”.

El ala pívot de 30 años y 1,97 metro se mostró entusiasmado frente a un nuevo desafío en su carrera deportiva, luego de cuatro temporadas en Regatas Corrientes.

“Son sensaciones y expectativas muy buenas, ya que fue una decisión deportiva para poder crecer como jugador y tener objetivo y desafíos nuevos por delante. Voy a tratar de crecer como jugador”, explicó el correntino, que se suma al tucumano Iván Gramajo y al santafesino Nicolás Copello.

Consultado acerca de qué lo sedujo de la “Fusión”, explicó: “La verdad que es un conjunto de muchas cosas. Me sedujo, en primera instancia, ir a un club importante y con historia, una institución que durante muchos años ha demostrado que apuesta mucho al básquet, que da lo mejor para armar grandes equipos y pelear bien arriba. Y el proyecto que armaron Diego Lo Grippo y Seba González también me sedujo. El año pasado lo ha hecho muy bien. Armaron un grupo importante, una buena química, con jugadores importantes y pudo potenciar a los que venían de atrás. Ojalá que pueda ser así también este año que me toca estar”.

Ramírez Barrios jugó en Olímpico la temporada 2012/13, por lo que la adaptación no será un problema. “Tengo gente conocida y amigos. Yo jugaba en Olímpico, pero vivía en la capital. Ya estoy familiarizado con muchas cosas. No creo que haya problemas de adaptación. Ya soy parte de ellos”, comentó.

Luego, se mostró convencido de que el fichaje no generará rechazo en La Banda. “Yo creo que la gente que sabe de básquet, que sigue siempre de cerca a los jugadores, sabe que esto es un trabajo, que vivimos de esto y siempre buscamos siempre las mejores condiciones en lo deportivo, económico y familiar. Era una de las mejores oportunidades que tenía y la tomé”, explicó convencido.

Para darle el sí a Quimsa, debió desechar otras ofertas. “Por suerte tuve muchas ofertas de distintos clubes, tanto de Argentina como de Brasil, pero me sedujo el proyecto que tiene la institución con Diego y Seba. Me quise sumar para aportar mi granito de arena”, indicó.

Por último, habló de la crisis sanitaria que atraviesa el país. “La verdad que la cuarentena costó bastante al principio, el acostumbrarse a estar encerrado, a no poder hacer lo cotidiano. Vivimos una situación delicada, donde todos tenemos que aportar nuestro granito de arena para cuidar a los demás y cuidarnos nosotros”, comentó el ala pívot correntino.