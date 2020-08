Cajal se va a Rosario para jugar en Sportivo América la Liga Argentina

06/08/2020 - 00:40 Deportivo

Víctor Hugo Cajal no continuará en Independiente BBC, al confirmarse su fichaje por parte Sportivo América de Rosario, que también compite en la Liga Argentina.

El base armador santiagueño, que cumplirá 40 años el próximo 12 de septiembre, se mostró feliz por el éxito de las negociaciones y por mantenerse en la segunda categoría del básquet argentino.

Consultado acerca de sus sensaciones frente a un nuevo desafío en su carrera deportiva, explicó: “Me genera mucho entusiasmo y potencia el hambre de mantenerme en el mejor nivel posible, de prepararme mejor que antes para demostrar que puedo estar a la par de los mejores y así devolver un poco de lo que ellos demostraron por mí con el interés y la insistencia para ficharme”.

En la jornada de ayer, el teléfono de Víctor Hugo sonó constantemente. “También me genera sorpresa y alegría por la importancia que se le dio en los medios a mi acuerdo con Rosario Básquet. Me llamaron varios periodistas de Santa Fe y también de Santiago para entrevistarme por la noticia y eso quiere decir que uno es alguien importante en el medio”, explicó.

Con respecto a la no continuidad en Independiente BBC, expresó: “No me detuve a pensar en eso. Siempre me enfoco en el equipo que estoy y me toca defender. Hoy sólo pienso y agradezco a Rosario Básquet por el interés mostrado y tratarme como prioridad en el equipo. Lo valoré mucho a la hora de decidir irme ahí, sumado a la posibilidad de jugar con un gran amigo del básquet (Pablo Fernández), que ojalá se de”.

Cajal todavía no tiene mayores precisiones acerca de quiénes serán sus nuevos compañeros. “La verdad todavía no conozco el resto del plantel. Tenía entendido que soy la primera ficha y en base a eso se armaba el equipo. La idea del entrenador (Hugo Luna) es formar un plantel competitivo, hacernos fuerte de local, ser un equipo complicado para todos y entrar a playoffs. A medida que pase el torneo se verá para qué estamos”, explicó.