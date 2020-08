Diego Medina: “Me dijeron que tenía 40% de probabilidad de vivir y me pidieron que pusiera todas mis fuerzas”

06/08/2020 - 01:07 Santiago

La cara más oscura del coronavirus dejó una marcha imborrable en la vida de Diego Medina. El resultado positivo de un hisopado le estrujó el alma, lo abatió por unos minutos, pero el amor por su familia no lo dejó caer. “Lloré como loco, me quebré cuando me dijeron que tenía coronavirus, pero fueron unos cuantos minutos. Después me limpié la cara, la miré a la médica y le dije que estaba dispuesto a jugar y ganar el partido”, cuenta el santiagueño, que desde hace muchos años vive con su familia en Buenos Aires.

Así empezó su historia. Su otra vida, como él mismo lo define. Ese momento fue el inicio de un largo trajinar, que comenzó un 26 de junio y finalizó un mes después, con un afortunado final feliz, pero con muchas cicatrices que lo angustian cada vez que lo recuerda.

“Me internaron en el Sanatorio de Colegiales y pasé todo lo que nadie quisiera pasar. Cuando tuve los resultados de todos los estudios me diagnosticaron neumonía pulmonar, y después de 5 días en sala de aislamiento, vino un médico y me pidió que me preparara para ir a la terapia intensiva porque mi cuadro se estaba complicando. Desde entonces, entendí la gravedad del caso”, recuerda, en medio de un desconsolado llanto, porque además recrea detalles de ese momento.

“Le pregunté qué tan complicado estaba y me dijeron que tenía un 40% de probabilidad de vivir y me pidieron que pusiera todas mis fuerzas. Era vivir una película. Lo es aún ahora. En la terapia estuve mucho tiempo, unos diez días. Sólo por unos días creo, estuve inconsciente. Después veía todo. Recuerdo mucho lo que me decían los médicos y entre eso, me quedó grabado cuando uno de ellos me dijo que nos encontramos en medio de una batalla en la que estamos en pleno bombardeo”, cuenta.

La historia del horror

Diego toma aire y retoma la charla, con detalles aún más escalofriantes que los compartidos hasta este momento.

“Se murió gente con la que compartía el desayuno. Se morían a mi lado y los veía pasar. Vi cadáveres, vi cómo los colocaban en bolsas negras y dejaban el cuerpo en la camilla a dos metros de mí, hasta que después de unas horas venían a retirarlos. Vi enfermeros llorando porque sus esfuerzos no daban resultados. A ellos los veían en todo momento, porque descansaban 6 horas y volvían al ruedo. Vi médicos agarrándose la cabeza al ver cómo los pacientes se les morían a su alrededor”, recuerda Diego en medio de un inevitable desconsuelo.

Y por todo ello, por lo que fue vivir en primera persona el horror del coronavirus, es que Diego se siente con más “derecho” que nadie a pedir a los santiagueños que se cuiden.

“El coronavirus es muy grave. Quiero pedirles a los santiagueños que tomen conciencia y dimensión de los que es esta pandemia, porque no es un juego. Cuídense. No esperen a que nadie los obligue a cuidarse. Hagan todo lo que tengan que hacer para resguardarse. Este virus mata sin piedad a tus amigos, a tus padres, a tus abuelos, a vos. A todos”, imploró Diego Medina.

Cuidaba a los enfermos que la pasaban peor

Diego se puso al hombro a muchos enfermos. Ayudó como un personal más de salud, en momentos en los que él se sentía bien.

“Me decían que yo era el enfermero Medina porque un día me puse a ayudar a los enfermeros. Estaban desbordados y yo me sentía bien. Me amigué con el coronavirus y le dije ‘que sea leve’. Y le deba el desayuno a los que ni fuerzas tenían. Algunos de ellos se murieron, pero con algunos familiares pude entablar una relación y hoy en día estamos conectados. Me agradecen porque yo los hacía hablar con los pacientes por teléfono. Me olvidé del mundo rutinario. Sólo pensaba en mi familia y en que quería volver a estar con ellos. Ahí adentro, todos somos iguales”, reflexiona Diego.

“El coronavirus me cambió la vida; en todo momento les digo a mis hijas y a mi mujer cuánto las amo”

Diego vive una nueva vida desde que se enfermó. Sus prioridades cambiaron y aunque se considera un obsesionado del trabajo, hoy, la familia es lo primero.

“El coronavirus me cambió la vida; en todo momento les digo a mis hijas y a mi mujer cuánto las amo. Las beso más que nunca, jugamos todo el tiempo con las nenas. Hoy me doy cuenta de que la plata puede ayudarnos, pero lo importante pasa por otro lado. Un día le dije a Dios: ‘yo pongo todo de mi parte, pero vos hacé de mí lo que tengas que hacer’. Ese día entendí que el amor por la familia lo es todo. Que el coronavirus me llegó para aprender a priorizar el amor”, explica Diego sobre su nueva perspectiva de vida.

Y para sellar este cambio, cuenta que estando en la terapia intensiva, se comunicó con su pareja y le pidió casamiento.

“Le pedí que se casara conmigo. Que la amo con toda mi alma. Hoy es todo distinto. Hay tanta gente en el mundo que está perdiendo a sus seres queridos, que no es justo que no aprendamos todavía a valorar lo realmente importante. El amor de la familia salva”, cerró.