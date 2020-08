Internaron por coronavirus al padre de Carlos Tevez

06/08/2020 - 12:04 Deportivo

El padre adoptivo de Carlos Tévez, Segundo, se encuentra internado en terapia intensiva tras haberse contagiado de coronavirus cuando se fue a realizar unos estudios hace unas semanas.

Segundo Tevez, oriundo de Santiago del Estero, quien en febrero pasado fue sometido a una operación en el cuello, es un paciente de riesgo debido a que además tiene neumonía y diabetes.

De acuerdo a lo que informó TyC Sports, el padre adoptivo del delantero de Boca se encuentra internado en la unidad de terapia intensiva y está entubado.

Si bien el pronóstico es reservado por ser un paciente de alto riesgo, se indicó que en los últimos días Segundo Tevez habría presentado una mejoría.

En un entrevista televisiva, el delantero de Boca Juniors explicó su relación con Segundo: "Me crié con Adriana y Segundo, que es mi papá. Mi viejo (biológico) andaba en la joda, pero fui un chico buscado. Dicen que él siempre abrazaba la panza de mi mamá y me hablaba. Saber eso me hizo muy bien".