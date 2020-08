Una mujer se destaca entre los forjadores de la nueva temporada de “Desafío Sobre Fuego Latinoamérica”.

06/08/2020 - 21:02 Pura Vida

“Desafío Sobre Fuego Latinoamérica”, en su tercera temporada, contará por primera vez con una participante mujer. Juliana Baioco, la concursante brasileña, hace historia al formar parte de este exitoso reality.

En un momento en donde la mujer ha logrado grandes reivindicaciones, ¿la incorporación de una de ellas en la forja se inscribe en este concepto o abreva de las grandes heroínas de la historia?, preguntó EL LIBERAL a Miguel Brailovksy.

“Si bien es cierto que la cuchillería es un arte donde han predominado históricamente los hombres, Juliana se ha convertido en la primera forjadora del programa por mérito propio y por sus habilidades extraordinarias. History celebra este hito en la serie pero lo vemos como una señal más de que no existen barreras reales para ninguna actividad ni arte en la medida de que haya gente talentosa y apasionada por practicarlos", respondió Miguel.

Qué dice el conductor

En tanto, Michel Brown resaltó: “Nos dejó descretados a todos, se trata de grandes forjadores, no de hombres y mujeres. Suceden varias cosas en el programa y la reacción de Juliana, a veces, es mucho mejor que la de un participante hombre, en muchos sentidos. Hizo un trabajo impecable y la verdad daba muchísimo gusto verla trabajar. Creo que se van a sorprender mucho y van a disfrutar mucho de verla trabajar”.

Qué dice el jurado argentino

A su vez, Mariano Gugliotta, argentino integrante del jurado, resaltó: “Yo hace 17 años que doy clase de forja y desde que apareció ‘Desafío Sobre Fuego’ hubo más cantidad de interesados, y más aún con América Latina. En esos años tuve 8 o 10 alumnas, en el último año. Quiere decir que este impulso que le da a la forja y a la artesanía en general ‘Desafío Sobre Fuego’ y varios programas de History hace que la gente se acerque y tener una competidora en nuestro reality va a impulsar eso. Hay herreras artísticas, herradoras de cabella en la Argentina incluso y este es un oficio que no distingue hombre, mujer, es toda técnica, Ojala que se acerquen mas chicas al oficio, aprendan y participen en el programa”.

Qué dijo Gerardo Brandy

Por su parte, Gerardo Brandy, director de Nippur Media, resaltó: “Estamos incorporando una forjadora mujer y eso nos llena de orgullo, no solo por tener a una mujer en el programa sino más bien porque ella empezó en el oficio a raíz de haber visto Desafío sobre fuego América Latina. Encontramos cada vez que iniciamos un nuevo casting que hay cada vez más forjadores en nuestro continente que surgen a raíz del show que hacemos”.

En cuanto a las características que tendrá la tercera temporada, Brandy sostuvo: “Pusimos especial ahínco en hacer pruebas más difíciles. Queremos que los cuchilleros y forjadores se esfuercen al máximo. Por eso van a ver que no siempre el resultado son los óptimos, va a haber forjadores que fallan y sus cuchillos se rompen, porque estamos llevando todo al máximo. Es interesante que la gente sepa que hacer Desafío sobre fuego implica muchos desarrollos, nosotros tenemos que chequear que los desafíos que les damos a los participantes sean factibles de ser realizados a lo largo de las seis horas. Es completamente real, y muy mágico y creo que ahí esta el secreto del programa, ver cómo empezamos con un pedazo de acero, o hierro o maquinaria a desarmar y seis horas después tenemos una pieza de cuchillería excepcional. Gran parte de la magia del show se encuentra en eso”.

Michel Brown: “Los cuchillos y la forja son un nicho muy importante de gente apasionada”

El año pasado Michel Brown tuvo una actuación con muy buenas críticas, en History, encarnando al Capitán Alvarado en la serie “Hernán”, ficción sin precedentes en la televisión de habla hispana. Hoy, el intérprete de culebrones argentinos, mexicanos y colombianos, regresa a esta señal como conductor de “Desafío Sobre Fuego Latinoamérica”.

En la conferencia de prensa virtual, Michel precisó: “Fue una gran sorpresa porque a uno como actor le pasa pocas veces ser fanático de un programa y tener la oportunidad de presentarlo, de ser parte del show, y lograr este nexo entre los jurados y los participantes”.

“Estoy contento porque era un mundo que no conocía. A veces, los actores creemos que la única pasión que existe es la nuestra y cuando empecé a trabajar en el programa me di cuenta que hay un mundo maravilloso que son sumamente apasionados, que es un nicho en Latinoamérica muy importante de gente que se apasiona con el mundo de los chuchillos, la forja, las espadas’, remarcó el también interprete de “Mentes en show”.

“Me cobijaron mucho, y los tres jueves que me ayudaron a entender por dónde era el camino y los nombres de las cosas. Ser parte de algo que ya me gustaba viéndolo en casa es una delicia. Había trabajado como presentador de reality, pero no de este género. Yo veía este programa con mi esposa antes de ir a dormir; veíamos el de Estados Unidos y el latinoamericano, conocíamos muy bien el lenguaje. Empecé a descubrir un mundo y de la historia que hay atrás del cuchillo como herramienta, que tiene cientos de años”, dijo.

“Un día hablaba con Ricardo Bilari y me contaba de dónde vienen los cuchillos y que 10 mil años atrás se usaban para cortar la siembra, y el cordón umbilical, algo que daba vida. Y despertó en mi el dia de mañana tener la posibilidad de aprender a forjar”, sostuvo.