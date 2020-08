FÚNEBRES | 7 de agosto del 2020

06/08/2020 - 23:24 Funebres

Fallecimientos

- Carlos Rosario Galván (Monte Quemado)

- Artemia Luna

- Mario Reynaldo Salvatierra

- María José Cardoso Asencio de Castillo

- Gilberto Alvarado

- Horfelia Nélida Bravo (La Banda)

- Marta Barrera

- Mario Orlando Mansilla

- Jacinta Lovato de Reinieri

- Dora Cristina De Bonis (La Banda)

- Luis César Urquiza

- Marciano del Carmen Carabajal

- Oscar Manuel Rojas

- Gregoria Isabel Rojas (La Banda)

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA JOSÉ CARDOSO ASENCIO DE CASTILLO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/8/20 y espera la resurrección.

Su esposo Ricardo Castillo sus hijos María, Ana, Virginia, Josefina, Santiago Castillo h. políticos Pablo, Ignacio, Andrés, nietos Bautista , Valentina, Mauricio, Lorenzo, Guadalupe y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

RECORDATORIO

ALDO RENÉ FARÍAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/8/19 y espera la resurrección.

Gracias amor por haber estado siempre a nuestro lado. Gracias por dejarnos esos lindos recuerdos porque cerrando mis ojos yo te veo. Vives en mi memoria y en mi corazón. Nunca olvidaré lo que fuiste y serás siempre el hombre que amaré hasta el final de mi vida. Descansa en paz en ese lugar que Dios preparó para ti. Su esposa Mercedes, sus hijos Gabino, Marcela, Luciana y Matías, hijos políticos y nietos elevan oraciones en su memoria al cumplirse un año de su fallecimiento.

RECORDATORIO

GUMERCINDA ARIAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 y espera la resurrección.

“Que pronto te fuiste querida Mary, hace ya un mes de tu partida, que descanses en paz. Siempre te recordaré como la gran vecina y amiga que fuiste. Rogamos una oración en tu querida memoria”. Mónica Ibáñez y familia.

“Mamá en tu memoria. Un día como hoy recuerdo con nostalgia esos tus ojos bellos llenos y profundos de amor consagrado de sacrificio perpetuo. Te recordaremos siempre y rogamos una oración en su memoria". Su sobrino Ramón Arías, su esposa Bárbara y sus hijos Ian, Morena, Joaquín, Ambar y Noah te recordamos con todo el amor y cariño de siempre al cumplirse un mes de tu partida a la casa del Padre.

RECORDATORIO

HÉCTOR LEÓNIDAS SÁNDEZ

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 28/7/20 y espera la resurrección.

Tu partida hacia el reino celestial no la superaremos completamente. Simplemente aprendemos día a día a seguir viviendo sin tu presencia. Siempre estarás bien guardado en nuestros corazones hasta el último suspiro de nuestras vidas. Tu esposa Leticia, tu hija Carmen, tu yerno Víctor y sus nietos Gastón, Héctor, hija política y bisnietos.

RECORDATORIO

AURELIO MÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/7/20 y espera la resurrección.

Padre amado, el vacío y dolor que nos dejaste al perderte fue lo más duro que nos tocó vivir. Tu presencia vive en nosotros, recordamos tus palabras, enseñanzas y canciones a cada momento y en especial al juntarnos alrededor de la mesa. Sabemos que estás gozando de la felicidad eterna en ese hogar que Jesús nos preparó “Más allá del sol”. Los buenos viven eternamente, no hay olvido nunca lo habrá. Al cumplirse un mes de tu fallecimiento, tu esposa María Cruz, tus hijos Ramón, Silvia y Buby, tus hijos políticos, nietos, nietos políticos y bisnietos. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ALVARADO, GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Su esposa Delma Mazza de Alvarado, sus hijos Lita y Chiqui Alvarado, María Escobar, su nuera Fabiana Carrizo, su yerno Fabián Brizuela, sus nietos Mirsa, Iván, Mayra, Rocío, Alexis, Tiziano, Ale, Romina y Matías participan con dolor su fallecimiento. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRERA, MARTA MICOMEDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Miguel, Graciela, Nely, Rosa, Héctor, Julio, César y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy. SERVICIO REALIZADO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARABAJAL, MARCIANO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Carmen, Adelina, Raúl, Valle, Patricia, Maria Carabajal h. políticos nietos bisnietos y tataranietos demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La PLATA 162 TEL 4219787.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Dr. Jorge Bosco y familia participan con dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Cacho y acompañan a la flia en tan difícil momento. Frías.

COSTAS, ÁNGEL ERMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/8/20|. Paula Moreyra Llanos, quien trabajo tantos años junto a el y flia., Máxima Llanos y flia.., para quien era amigo se la casa, acompañan en el dolor a su flia., pidiendoconsuelo y resignación.

GONZÁLEZ, VÍCTOR MIGUEL (ARQUITECTO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Cecilia, Pablo, Gregorio, Alfredo, Luis y Angélica María Degano, junto a sus respectivas familias participan el fallecimiento del querido Vitín y acompañan en el dolor a su familia rogando oraciones por su eterno descanso.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Que el Señor le de el descanso eterno y b rille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano Santos Esteban Herrera, su esposa Olga Zelada de Herrera, su hijo Leonardo Esteban y demás familiares participan con gran dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Haydée Comán de Noguera, sus hijos Carlos, Cielo y Jorge Daniel participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina Chela. Ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Lucila Sonia de Corbalán y flia participa con profundo dolor su partida a la Casa del Padre. Querida amiga el Señor te guardará en la más bella guarida donde van los santos y los seres llenos de luz. Mi amada Norma estás en mi corazón ubicada en el lugar mas lleno de luz. Pido oración a tu memoria y resignación para tu flia.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Participan su fallecimiento, sus amigos Luis Sandoval, Elena Azar de Sandoval, Olga Suasnabar de Brevetta y acompañan con dolor a su familia en este triste momento.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Querida amiga: Hoy me desayune con la triste noticia de tu fallecimiento. Por mi memoria galoparon varios recuerdos especialmente cuando eramos adolescentes de la Escuela Patricias y no parabamos de actura y preparse para cantar". siempre lista para hacer de varon me decias porque no teniamos compañeros varones. Despues el trabajar juntas en la Escuela Noctura y don Cano decia "Hay vienen por la Lavalle las Locas, risueñas que nunca se callan, que hermosos recuerdos amigas, espero que te encuentres bien con Dios. Tu amiga que te quiso mucho. Sara Rosa Irene.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Prof. Teresita Banegas, su hija Maria Cristina Banegas, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fuero inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Prof. Beatriz Pece de Gallardo, sus hijos Gustavo,Verónica, Hernán, Sergio y Martín y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Manuel Isac y Sara Ayda de Isac, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su hijo Santiago y familia. Elevan oraciones en su memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Ángel, Ricardo, Norma, H. pol., Kuky, Juana, Monky, nietos, hnas. Y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. " Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá ". Su hija Norma, hijo político Monky, sus nietos Florencia y Agustin participan con profundo olor su partida. Elevan oraciones en su memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré segura ". Su hijo Ángel E. Reinieri y flia y su compañera Ada Juárez participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. " Las almas de los justos esta en manos de Dios ". Su hermana Angélica, su sobrina Estela y sus sobrinos nietos Pedro y Rodrigo y familia participan su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. "Bienaventurados los que sufren, porque ellos verán a Dios ". Su sobrino nieto Pedro Ricartez, su esposa Marisa y su bisnieto Santino participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin ". Su compañera Ada Juárez y sus hijos Ignacio, Silvina, Pablo y Dayra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LUNA, ARTEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Sus hijos César, Alejandro, Lulu, Angélica, sobrinos, nietas, amigos y demás familiares Sus restos fueron inhumados en el cementerio. Vuelta de la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

MANSILLA, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Su compañera en el afecto Elida del C. Montenegro, sus hermanos Norma, Oscar, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Ana María Castiglione, María Inés Castiglione de Toia y Carlos Toia participan su fallecimiento y acompañan a Marcela y a su familia en este doloroso momento.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (CHICHO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Gran hombre y persona de bien. Mirta A.Ruchelli de Díaz Díaz Gallardo y flia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia con muchas oraciones para una pronta resignación.

MORALES, JUAN ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 2/8/20|. Querido amigo "Juan Cumpi" la noticia de tu partida nos produjo mucha tristeza y dolor. Jorge, Rubén y Beky Fiad te despiden con dolor y para tu familia rogamos consuelo y fortaleza. Loreto.

ROJAS, OSCAR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Querido Oscar siempre estarás en nuestro corazón te recordaremos feliz que brille para ti la luz que no tiene fin tu compañera de vida Sara, tus hijos Marcelo, Belén, Melisa, tus nietas y nietos, tus hijos del corazón Carlin, Naty, José, Celeste, Ana, David y tus nietos del corazón Lourdes,Mili, Guille, Maxi,Li, Laurencia y Nacho. Su restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TORRES, SILVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Pimpo Avellaneda de Morellini y sus hijos Marcia y Lucas despiden con hondo pesar a su apreciada vecina que ya partió al Reino Celestial para gozar de la gloria eterna, ruegan al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno como así también les dé resignación a su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TORRES, SILVIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Beba Mílovich de Machado y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sentidas condolencias a Ricky y sus hijos Franco y Carlitos a Chuchi Miguel, Carlos Ruiz y a toda su familia. Que la luz que no tiene fin te acompañe en tu descanso eterno. Así sea.

URQUIZA, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus sobrinos Rosa, Blanca, Walter,Daniel,Manuel, Emilia, Elba,Nora, Agustin, Emilia, Diógenes, Gustavo, Daniel, Beatriz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ANDRADE, MARIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/17|. Querido padre: hoy se cumplen 3 años de tu partida al reino de Dios, tu ausencia duele mucho como el primer día, fuiste y serás siempre un gran padre, gracias por cuidarnos y protegernos en cada momento de nuestras vidas, tu recuerdo sigue dentro de nuestros corazones. Sabemos que desde el cielo nos guías e iluminas nuestros pasos. te extrañamos papi!! Tus hijos Evangelina y Mario Andrade, nietos, ruegan una oración en su memoria.

LAMI HERNÁNDEZ, ALICIA JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/20|. Tus hermanos Ramón y Alberto y sus respectivas familias te recuerdan con mucho afecto y estas presente en cada momento de nuestras vidas. Rogamos oraciones en su memoria.

RIOS DE CHAZARRETA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 7/7/14|. Negra el tiempo pasa, pero tu recuerdo permanece en nuestros corazones, eres la estrella que nos guía. Tu esposo Dante, tus hijos Daniela, Néstor, Lourdes y Francisco, tus nietos León y María Paz, participan a familiares y amigos y elevan oraciones en su memoria. Al cumplirse seis años de tu ascenso al mundo espiritual.

BRAVO, HORFELIA NÉLIDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Luis, Raúl, Silvana, Felipe, Fernando, Fernanda, Alejandro, Agustín, Dionisio y Rosalia, hijos polit. nietos y bisnietos part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de La Misericordia. NORTE SERV. SOCIALES Laprida 383.

DE BONIS, DORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Rafael, Walter, Cristian h. políticos Vanesa, Silvana, Mónica, su consuegra Mini Pintos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS, GREGORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Roly, Coki, Ñato, Negra , Negra, y Omar, h. políticos Ilda, Pocho, Mari, Pichón Blanca, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RE SALDARI, ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Anto: tu inesperada partida no dejo una herida muy profunda en nuestro corazón, que Dios no ilumine día a día para vivir sin tu presencia. Siempre estarás guardada en el cofre de nuestras vidas y especialmente en el de mamá "Miki", de hermana Agostina y de la reina Isabella. Tus maestras y profesores, Anita, Elsa, Romi, Pili, Pety, Vero, Chicho, Ángela, Soqui, Rosa y cada una respectivas familia participan con dolor su fallecimiento y rogamos oraciones en tu memoria,

SALVATIERRA, MARIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Su esposa Mirta, sus hijos Mabel, Susana, Mario, Mirta, Mercedes, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermana Isabel y demás familiares Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

GUTIÉRREZ, EDUARDO SERGIO (Cobra) (q.e.p.d.) Falleció el 7/5/20|. Al cumplir los tres meses de su fallecimiento, Yolanda Jiménez, ruega y eleva oraciones a su memoria y descanso eterno. Las Termas.

LAMI, RUBÉN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/07|. "Eres nuestro mas dulce recuerdo en nuestros corazones". Su esposa Margarita Llapur de Lami, hijos Mirta, Víctor, Rubén, Roxana y flias, nietos y demás familiares, ruegan una oración en su memoria por su eterno descanso, al cumplirse trece años de su fallecimiento.