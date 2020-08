Exequiel Zeballos fue citado para entrenar desde el lunes con la Primera de Boca

06/08/2020 - 23:52 Mundo Boca

El entrenador de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, decidió citar a seis futbolistas juveniles para retomar los entrenamientos con la Primera División, entre ellos el delantero bandeño Exequiel Zeballos.

El “Chango”, surgido de la escuela de fútbol de Sarmiento de La Banda, había sido promovido este año al plantel de Reserva y hasta había tenido algunas prácticas con la Primera, por orden de Russo, quien tiene en cuanta a quien es considerado una de las grandes promesas de la cantera “xeneize”.

EL LIBERAL dialogó ayer en exclusiva con Zeballos, de 18 años, quien se mostró mu feliz y admitió que no esperaba tener esta chance.

“Russo eligió seis juveniles y yo soy uno de ellos. Me lo comunicaron el miércoles. Si Dios quiere el sábado voy a viajar con mi papá en el auto”, contó con mucha naturalidad el delantero santiagueño.

“Estoy re contento, era algo que no me lo esperaba. Este año participé de algunas prácticas con Russo, ya lo conozco. Siempre me tuvo bien considerado gracias a Dios”, agregó después el jugador que el año pasado enfrentó a Central Córdoba en Inferiores (Sexta División) y este año lo hizo en Reserva. En ambas ocasiones en la cancha de Vélez de San Ramón.

El “Chango” quiere aprovechar esta chance: “Voy tranquilo, pero también tengo la sensación de que es una posibilidad muy grande y no la voy a dejar pasar. Voy a demostrar de lo que soy capaz”.

“Esta es la oportunidad que siempre esperé. Llegué a Boca a los 11 años y siempre soñé con este momento”, agregó entusiasmado.

Exequiel compartió esta alegría con su familia. “Al primero que se lo conté fue a mi papá, se puso muy contento y me dijo que tengo que ir tranquilo”, dijo.

Volver tras la pandemia no será sencillo y Zeballos lo sabe. “Supongo que va a ser complicado volver a agarrar ritmo. Y tendremos que acostumbrarnos a entrenar seis por cada cancha”, advirtió.

Pese a que no está incluido en la lista de buena fe de la Copa Libertadores, la competencia inmediata que tiene Boca, Exequiel Zeballos vive un sueño del que no quiere despertar.

Hoy comenzarán los testeos al plantel y el lunes se hará el DT

El plantel de Boca se realizará hoy los testeos recomendados por Conmebol en el centro de entrenamientos de Ezeiza, ayer le fueron tomadas las muestras a parte del cuerpo técnico y el lunes lo hará el entrenador Miguel Ángel Russo, quien todavía se encuentra en Rosario. También hoy se efectuarán el hisopado Juan Román Riquelme y los integrantes de la secretaría de Fútbol, Jorge Bermúdez, Raúl Cascini y Marcelo Delgado. Ayer estuvieron realizándose los estudios los empleados de seguridad, los del predio y también los ayudantes de campo Leandro Somoza y Mariano Herrón, el entrenador de arqueros Fernando Gayoso y los preparadores físicos Damián Lanatta y Fernando Blasco. Todos los estudios incluyen un electrocardiograma y el análisis de sangre correspondiente.

Russo, que se hará el test en la vuelta al trabajo del plantel, es paciente de doble riesgo por haber sufrido hace dos años una grave enfermedad y por tener 64 años de edad.

Luego analizarán si estará todos los días de entrenamiento y para eso ya tiene armada una carpa especial en un sector del comedor en el primer piso, desde donde podrá ver las tres canchas donde practicarán los futbolistas. La idea es que los jugadores estén en tres grupos de seis en dos turnos de 9 a 11 y de 11 a 13.