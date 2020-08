El “búnker ferroviario” se pone a punto para la vuelta a los entrenamientos

06/08/2020 - 23:56 Deportivo

Se acerca la fecha de retorno en el fútbol argentino y todos los clubes ultiman detalles para llegar de la mejor manera posible al lunes 10 de agosto. En Central Córdoba también se trabaja intensamente en las instalaciones del predio del Iosep, lugar que oficiará de “búnker” para el plantel que dirige Alfredo Berti, ya que todos sus entrenamientos se realizarán en ese lugar ubicado en la zona sur de la ciudad Capital.

Las dos canchas que se utilizarán para entrenar (también se está preparando una tercera, pero para más adelante) fueron resembradas con semillas de invierno y recibieron el mismo tratamiento que el campo de juego del estadio “Alfredo Terrera”, por lo que lucen en impecables condiciones.

En la mañana de ayer, el mánager Alexis Ferrero junto a dos integrantes del departamento médico del club recorrieron las instalaciones y quedaron muy conformes con lo observado.

“Tenemos dos canchas en muy buen estado, que se las puede rotar y mantener, es un lugar precioso, al aire libre. Tiene muchas cosas que hoy no se van a poder utilizar por esto que estamos viviendo como vestuarios, parrilla y cosas que están para eso. Pero está será nuestra concentración, nuestro búnker, en un lugar adecuado y propicio”, señaló Ferrero.

Ante la consulta sobre si se planea que un futuro el plantel pueda concetrar ahí, el mánager explicó: “No te sabría decir, hay un proyecto pero no lo estamos tocando ahora. Tampoco tenemos que olvidarnos que este predio no es del club si no es concesionado por una obra social. Nosotros tenemos esa situación prevista para otro lado”.

Protocolo

Tal como se viene explicando en estos días, el protocolo de AFA establece que se puede trabajar en grupos de hasta seis jugadores por cancha. En ese sentido, Ferrero se explayó y contó que se harán “corredores” por donde se podrá desplazar cada jugador durante el entrenamiento.

“La cancha se va a dividir en seis corredores, cada jugador va a tener un corredor donde además tendrá su agua, sus elementos personales, sus medios de desinfección”, sostuvo el ex capitán del equipo que logró el ascenso a la Superliga, el 8 de junio del año pasado en Junín.

“Cada vez que termine el turno se van a desinfectar todos los elementos de trabajo y esas personas se van a ir y van a venir otras para seguir haciendo ese trabajo. Está todo relacionado al protocolo y vamos a actuar en base a eso”, agregó.

El plantel entrenará en dos canchas, con dos o más turnos, en caso de ser necesario. “La idea es trabajar en las dos canchas, con grupos de doce jugadores por turno e implementar la cantidad de turnos necesarios para que todos los jugadores tengan la posibilidad de entrenar”, detalló Ferrero.

De esta forma, la logística para el retorno a las prácticas de Central Córdoba marcha sobre rieles. El predio del Iosep ya está casi listo para que el próximo lunes, el primer grupo comience a entrenar bajo las órdenes del cuerpo técnico que comanda Alfredo Berti.

Después de un largo e inédito parate, la pelota volverá a rodar. Y en el “Ferro” están listos para que eso al fin suceda.

La llegada de los refuerzos

Las prácticas en Central Córdoba arrancarán con un grupo reducido de jugadores. Esto no tiene que ver con el protocolo si no que todavía no llegaron varios refuerzos, un tema que le urge ahora al mánager y a la dirigencia “ferroviaria”.

“Estamos en eso, es una de las urgencias que estamos teniendo ahora, estamos encima de todo eso, de activar lo que son los viajes y nosotros también, de nuestro lado, empezar a buscar fincas, casas con patio para que no dejen de entrenar mientras hacen su cuarentena y estén cómodos”, explicó Ferrero sobre la logística para el arribo de los que faltan. “

“Una vez que tengamos todo el plantel conformado y, si hay una fecha de inicio de torneo, veremos de hacer una minipretemporada como normalmente se hace”, agregó.