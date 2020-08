Alexis Ferrero y las expectativas de cerrar un gran mercado

07/08/2020 - 00:05 Deportivo

Central Córdoba se movió con mucha celeridad en el mercado. La urgencia de conseguir jugadores por el desmebramiento del plantel anterior, hizo que el club alcanzara la importante cifra de trece refuerzos (dos de ellos aún no oficializados). Pero Ferrero dio a entender que podrían sumarse tres jugadores de renombre para así completar la dotación de Alfredo Berti.

“Estamos a la espera de tres jugadores que son los que a lo mejor nos van a aportar algo interesante. Son esos jugadores que no les podés decir que no porque el mercado te los está ofreciendo digamos. Quizás hace un mes era difícil buscarlos, pero a medida que se empieza a reactivar el mercado, hay movimientos y ese jugador no termina de conseguir algo que realmente le seduce o le conviene. Puede aparecer ahí Central Córdoba para hacer el intento”, explicó el mánager ferroviario.

En cuanto a la situación de los volantes ofensivos Nahuel Barrios (San Lorenzo) y Santiago Rosales (Racing Club), que son los que faltan oficializar como refuerzos, Alexis explicó: “Por Nahuel ya hablamos con la gente de San Lorenzo, al igual que con la de Racing por Santiago. Nos están por enviar los papeles y ya con eso pueden venir. Ya tienen los contratos nuestros en su poder los jugadores por lo que solamente necesitamos de esos papeles para ya firmar el préstamo y tener la autorización legal para venir a Santiago”.

Finalmente, contó que en los próximos días arribarán los jugadores que faltan. “Están todos ya haciéndose los hisopados correspondientes para que en el transcurso de estos días puedan venir a Santiago”, concluyó.