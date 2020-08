Un violento guardiacárcel terminó preso por golpear a su ex novia

07/08/2020 - 00:40 Policiales

Detuvieron a un guardiacárcel que agredió físicamente a su ex novia después de que ésta le dijera que se lleve todas sus pertenencias de su casa porque no quería continuar con la relación. La damnificada aseguró que no es la primera vez que sufre violencia de género, pero que no lo había denunciado por temor.

De acuerdo con lo manifestado por las fuentes, ayer en la mañana se presentó una joven de 19 años en la Seccional 10ª para denunciar a quien hasta horas antes era su pareja, un joven de 25 años que sería guardiacárcel.

La damnificada, que reside en el barrio Santa Rosa de Lima, explicó que hace aproximadamente dos años que tiene una relación con el acusado, que tienen un hijo en común, pero no conviven.

Sin embargo, la joven explicó que de lunes a viernes, su ex pareja la acompañaba en el inmueble, debido a que ella quedaba sola con su hijo, ya que su progenitor se trasladaba al interior por cuestiones laborales.

Ayer, ambos habrían mantenido una fuerte discusión y cuando el joven le manifestó que se retiraría hacia la casa de su abuela, ella le habría pedido que se llevara todas sus pertenencias porque ya no quería continuar con la relación.

El acusado se habría negado al pedido de la damnificada, pero ésta juntó las prendas de vestir del denunciado y las puso sobre su motocicleta.

En ese momento el guardiacárcel se habría tornado violento, le propinó un golpe de puño en la cabeza y luego la empujó, provocándole que cayera al suelo, la tomó fuerte del cuello, dejándole marcas, en distintas partes del cuerpo.

Los uniformados le consultaron si era la primera vez que la agredía, a lo que contestó que en varias oportunidades fue víctima de hechos de violencia física, pero que sólo realizó exposiciones reservadas por temor al acusado.

Afirmó que la amenaza con quitarle su hijo y que nunca se hizo cargo del niño. Fue examinada por el médico de Policía, el cual constató lesiones curables en 5 días. La fiscal de turno, Dra. Silvina Paz, coordinadora de la Unidad de Violencia de Género de Capital, solicitó una orden de detención en contra del acusado, medida que fue librada por la jueza de Género y concretada ayer en horas de la tarde.