07/08/2020 - 08:36 País

Este viernes, se cumplen 100 días de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años que desapareció cuando realizaba "dedo", en medio de un confuso operativo policial, por el que ahora se inició una investigación. Su mamá, dijo que espera que le entreguen a su hijo "esté como esté" y que no quiere que sea "un desaparecido".

La mujer, que aseguró que ya no tiene esperanzas de encontrarlo con vida, relató su dolor y exigió que la Justicia acelere la investigación: "No me quiero imaginar lo que ha pasado, porque si no se me cae todo el mundo encima. Hoy solo necesito encontrar a mi hijo. Me lo van a tener que devolver", manifestó Cristina Castro.

"Me falta una parte. No puedo disfrutar ni reír porque me falta el flaco. Me falta una pata de la mesa. Tiene que estar acá, no allá donde lo dejaron sus desaparecedores", agregó con dolor y agradeció los llamados de "las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo", quienes la acompañaron desde un primer momento.

Facundo había estado viviendo dos años y medio en Bahía Blanca, con su novia. En ese tiempo, se alejó un tanto de su familia ya que no apoyaban la relación y la calificaban como "tóxica". Regresó en febrero y comenzó a trabajar lavando copas en un bar.

El 30 de abril preparó su mochila y le dijo a su madre que iba a buscar "algo de ropa" que quedó en Bahía Blanca. Se puso a "hacer dedo" y recién en Hilario Ascasubi, a 15 kilómetros, logró que lo alzaran.

Una mujer lo llevó hasta la entrada de Mayor Buratovich donde, sobre las diez de la mañana, los agentes Mario Sosa y Jana Curuhinca lo interceptaron y le labraron una infracción por violar la cuarentena. Después de casi tres horas, en la que chequearon su domicilio en Luro, según los policías, lo dejan ir.

Dos meses después, Facundo aparecería en una foto en un medio local. Se lo ve de espaldas, frente al patrullero 23.360 de Mayor Buratovich y con las manos adelante.

Fue entonces que el 5 de junio se realizó la denuncia. Su madre, que había discutido con él ya que le pedía que regrese a la casa, dijo que no había denunciado antes porque no era extraño que él se aleje de todos cuando estaba con su novia. Además, la novia confirmó que jamás llegó a su casa.

En una comisaría, se encontró una artesanía que su madre reconoció. Ahora hay cuatro policías investigados y se trata de determinar si en el libro de guardia del 30 de abril hay hojas cortadas o espacios borrados.

“Mi corazón de mamá dice que mi hijo ya no está con vida. La Justicia es lenta y pobre para quienes buscamos a nuestros hijos", se lamentó la mujer.