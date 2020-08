El hijo y los nietos de Dyango, en concierto

07/08/2020 - 21:10 Pura Vida

La pandemia del coronavirus agudizó el ingenio de los artistas a nivel planetario, y el músico español Marcos Llunas, hijo del gran Dyango, no fue la excepción. El prestigioso músico junto a sus hijos Izan (14) y Axel (11) deleitarán con sus canciones en un concierto único, vía streaming, al que denominaron “Los Llunas en concierto: streaming V.I.P”, que se realizará el próximo sábado 15 de agosto.

Marcos, autor de “Completamente tuyo”, “Para reconquistarte” y “Eres mi debilidad”, entre otros grandes éxitos; Izan Llunas, protagonista de la primera temporada de “Luis Miguel, la Serie”, y Axel Llunas, pequeño actor y cantante que participará en la segunda temporada de “Luis Miguel, la Serie” deleitarán con su música.

“El evento del 15 de agosto será un ‘stream live’ vip en el que intervendremos con canciones y música para todas las edades. Escucharán desde éxitos del recuerdo hasta lo más nuevo, algo que sin duda llevaremos a los teatros cuando surja la oportunidad”, resaltó Marcos en una comunicación telefónica con EL LIBERAL .

El también autor de “La de siempre”, adelantó que comenzará a dictar un taller online, y que su hijo Izan presentará un nuevo tema junto a las gemelas Twin Melody, que son un furor en España, y lo hará a través de la compañía Sony.

“El buen artista tiene los pies en el suelo, así me lo enseñaron a mí, y mi abuelo se lo mostró a mi padre, y yo a mis hijos. Yo les he dicho que si llevan una estirpe, que lo hagan bien. Nosotros siempre supimos lo que queríamos ser, no hubo imposiciones ni oposiciones, sino toda la libertad para que cualquier duda sea borrada”, reflexionó.

Los tres artistas interpretarán los temas más solicitados, en un concierto especial para todos sus seguidores, cuyas entradas están a la venta en www.dplatino.com.

¿Cómo surgió “Los Llunas, en concierto”, para todo el mundo?

Era algo que no pensábamos y en Ecuador, una empresa nos preguntó si por qué no hacíamos un concierto lo tres (él y sus dos hijos). No lo planteábamos. Para mí lo más bonito era hacer un concierto con mi papá, Dyango, y mi hijo mayor, el que estuvo en la serie de Luis Miguel. Pero salió eso y de repente dije, está buena la idea de estar con mis hijos, que están haciendo la carrera como artistas, como cantantes, como actores, y ahí estamos.

¿Qué repertorio presenta rán. Cómo armaron el espectáculo?

Lo estamos armando. La idea es hacer mis canciones, como artista. Las canciones de Izan como cantante, que hizo lo de Luis Miguel, y canciones suyas; y Axel me acompañará. El chiquitín todavía no es como los otros, pero la idea es hacerlo en familia, que la gente en sus casas nos encuentre cercanos. Creo que es un momento difícil para todos, es un momento que tenemos que compartir y hacer cosas diferentes. Creo que ahora es un momento en el que no puedes hacer conciertos, pero puedes hacer un concierto en la casa de cada uno. Entonces, decidimos hacer un concierto así y que la gente nos escriba, nos pida canciones. De repente,cantaremos algo de Dyango.

¿Cómo se siente usted cantando con sus hijos y transmitir esa cercanía de la que habla?

Yo me siento súper bien. Creo que como papá no tengo nada más que hacer en la vida que cuidar a mis hijos, y darles toda mi experiencia, mi enseñanza. Y estar con ellos, es darles una energía, un aprendizaje; que ellos estén seguros, tranquilos de que están con su papá y que de repente están haciendo conciertos importantes. Y que se sientan seguros de hacer cosas nuevas, a la edad tan joven que tienen. Para mí, es lo más bonito poder darles todo lo que aprendí en la vida, en 27 años de carrera. Y dárselo a ellos, para que se vayan sintiendo seguros, sintiendo que son buenos, porque realmente son buenos, les gusta la música, la actuación. Con eso, cuando tengan 18 ó 20 años, si con 12 empezaron a cantar, a actuar, para entonces ya serán unos campeones.

Izan está dedicado a la música. Cómo ve su camino

Él es más de su generación, latin pop. Ahora cantará con Twin Melody, unas gemelas que tienen cerca de 13 millones de seguidores, y que son un éxito tremendo en España. las chicas que más éxito tienen en Tik Tok. Sony nos ofreció de estar con ellas, y el tema nuevo lo lanzarán el sábado 15, con un show aparte. Cada uno tiene que tener su camino, su manera de ver la vida como artista. Izan tiene que seguir su camino, y como yo, y Dyango, buscar su público, su manera de cantar y de expresarse. Creo que va muy bien. Él esta siguiendo su camino, y quiero que tenga la oportunidad de ser hijo y nieto de quien es, pero seguir avanzando como él mismo. Y su hermano Axel, quiere ser más actor que cantante. Yo estoy aquí para ayudarlos en lo que pueda.