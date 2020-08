Llunas explicó cómo se vive el legado familiar de la música

07/08/2020 - 21:16 Pura Vida

Marcos Llunas ha hecho carrera con la música marcando su propio horizonte, aunque ha recibido de su padre, el famoso Dyango, el respaldo que lo ha hecho sentirse siempre acompañado. Ahora le toca a él seguir de cerca los pasos que van dando sus propios hijos en la vida artística.

¿Cómo ha tomado usted el legado de su padre y a la vez cómo toman sus hijos el legado que usted les da y el que reciben del abuelo?

Creo que el abuelo ha sido el capo, “El padrino”, el que nos enseñó todo y nos puso en este mundo aunque no quisiéramos, pero nosotros quisimos. Tanto yo como mis hijos, de repente nos dimos cuenta que lo que nos gustaba era cantar. De repente nos dimos cuenta que lo heredamos, era nuestra vida, y él fue el que nos puso sin querer o queriendo en este punto donde estamos. Él está feliz de ver que sus generaciones que están viniendo están en la misma onda. Creo que al final de cuentas a mí me da igual si mis hijos quieren ser cantantes, o quieren ser médicos, abogados, yo les doy la aprobación, y los quiero y los cuido. De repente, es como decía mi papá un día: ”No me salió ni un médico” (se ríe).

¿Cantar es una manera de vivir y ganarse la vida en vuestra familia?

Es difícil, eh. Creo que la gente tiene una idea que cantar es ser rico o vivir diferente.Creo que el cantar es algo que tú aceptas como músico, como persona, como los periodistas, es una manera de ganarse la vida, no lo sé. A veces, sí, a veces, no. Yo con mis 27 años de carrera que llevo lo he pasado bien, lo he pasado mal, y al final de cuentas es lo que tú sientes, lo que te gusta. Y para lo que vales, y yo sé que valgo para esto, y mis hijos, espero que entiendan también que esto no es solo ni vivir de cantar, ni nada, sino que es una manera de vivir. El artista, el músico de repente le va bien, de repente no le va bien, pero ama lo que hace. Eso es lo importante.

Tanto en España como en el mundo, vuestra familia es querida por todo lo que transmiten sus generaciones y la música. ¿Cómo lo vive?

A mí lo que más me sorprende de mi vida, personalmente, es que mis canciones han trascendido más allá de mí. Quiero decir que canciones mías, han sido canciones que han llevado a que la gente se enamore, se case... que la canción que yo canté sea parte de su vida, eso es lo que más me sorprende. Más allá de que yo sea el cantante, el que la hizo, a mí, lo que me sorprende es ser parte de la vida de la gente. Eso me encanta.

¿Qué pasa por la cabeza de un artista en estos tiempos donde todo está quieto prácticamente como consecuencia del coronavirus?

Creo que es un momento muy difícil para nosotros. No podemos cantar, no podemos presentarnos. Estamos tratando de hacer cosas como el concierto que haremos el 15 de agosto, pero no tanto para ganar dinero, sino para seguir haciendo las cosas que nos gustan, que es cantar. Entonces, la idea es que tenemos un momento muy difícil porque no podemos cantar con público y no sabemos cuándo va a acabar esto. Entonces, es un momento diferente, que nos lleva a buscar caminos diferentes. Hay que buscar otras maneras de expresarse.

¿Qué significa para usted representar el género de la música romántica?

La música romántica es algo que nace del corazón, que te puedes expresar, que puedes decir las cosas como son, que cuando cantas una frase llegas más allá de solo cantar. La gente la recibe como tú la cantas, y de alguna manera nos da la oportunidad de ser artistas, nos da la oportunidad de expresar, de explicar, de decir cosas diferentes y llegar a público. Creo que eso es lo más bonito que tenemos sobre la música romántica.

En su estado de whatsapp usted tiene escrito, “Mucha fuerza a todos”. Es un mensaje para este tiempo o para todos los tiempos?

En este momento más. Estamos en un momento en el que nadie sabe lo que va a pasar. Yo como artista no sé cuándo voy a volver a cantar; mi papá, tampoco, mis hijos tampoco. Entonces, tenemos que tener mucha fuerza, mucha ilusión para seguir avanzando porque sino al final podemos caer en momento de depresión. Entonces, es lo que yo digo mucha fuerza para todos, sigamos adelante.

Todo lo que está sucediendo, ¿fruto de qué considera usted que es?

Nos hemos encontrado con algo muy fuerte, con algo muy difícil y lo que sea, será. Tenemos que estar fuertes, unidos, positivos, y ya veremos lo que pasa. No quiero pensar más adelante porque realmente no puedo pensar, no sé lo que va a pasar.

¿Cuáles son los de desafíos que le plantea a un músico estos momentos?

Yo creo que los desafíos son grandes porque no sabemos hacia donde vamos. De repente tenemos que buscar otros caminos. Yo con todo lo que aprendí en 27 años de carrera de repente voy a hacer clases de canto para enseñar lo que aprendí y darle ese legado a gente que quiere seguir cantando y que le gusta la música. Entonces, quizás antes no lo haría, y ahora lo voy a hacer. Hay que buscar siempre el lado positivo.