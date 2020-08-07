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CARTELERA TV / 8 de agosto de 2020

A LAS 17.30 ELIF

- 21:18 Cartelera

CANAL 7

10.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

11.00 LOS SIMPSONS

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 LOS SIMPSONS (CONTINÚA)

12.30 CINE. MINICAMPEONES 2

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.30 FINDE EN NICK

16.00 CINE. QUIEREN VOLVERME LOCO

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ELIF

20.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL

00.00 GRAN BARTENDER EN CASA

00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN


CANAL 14

13.00 FANÁTICAS

14.00 SGO. PUEBLO QUE BAILA

14.30 RECORDANDO

15.30 SÁBADO SAGRADO

16.30 MORENA TV

17.30 LOQUITOS X EL FÚTBOL

18.30 VIVIR SANTIAGO

19.00 EN ARMONÍA

19.30 PARA TODA MUJER

20.30 DE A DOS

21.00 JUNTOS POR LA INCLUSIÓN

21.30 RECORDANDO (R)

22.30 TICKET AL SHOW

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