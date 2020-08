De un solo tirón, Keanu Reevs rodará “John Wick 5” junto con la cuarta entrega

07/08/2020 - 21:22 Pura Vida

A la espera de que comience el rodaje de “John Wick 4”, la compañía Lionsgate confirmó que habrá una quinta entrega de la saga de acción protagonizada por Keanu Reeves y que ambas secuelas se rodarán de forma simultánea, como si fueran una única y gran película, imitando el modelo de Peter Jackson en sus trilogías de “El Señor de los Anillos” o de James Cameron con las secuelas de “Avatar”.

“Estamos ocupados preparando guiones para las próximas dos entregas de nuestra franquicia de acción y esperamos filmar ‘John Wick’ 4 y 5 consecutivamente cuando Keanu esté disponible a principios del año que viene”, reveló John Feltheimer, CEO de Lionsgate.

La fecha fijada para los cines españoles de la cuarta entrega es el 27 de mayo de 2022, mientras que la quinta cinta aún no tiene día de lanzamiento, informó Agencia DPA. Sin embargo, la empresa aún no reveló si Chad Stahelski, quien co dirigió la primera entrega junto a David Leitch y fue el realizador en solitario de las dos películas posteriores, volverá a ponerse detrás de las cámaras.

Tampoco se develó si regresará Derek Kolstad, guionista que escribió las tres primeras cintas.

Estaba previsto que la cuarta entrega llegara a los cines en mayo de 2021, pero la pandemia de coronavirus obligó la postergación.