Para Carnaghi, la pandemia es una oportunidad

07/08/2020 - 21:23 Pura Vida

Roberto Carnaghi, quien se mantenía activo laboralmente hasta que la pandemia de coronavirus lo forzó a aislarse en su casa junto con su mujer, confesó que le parece “muy movilizante lo que está pasando” pero que confía en que la situación pueda dejar “un aprendizaje”.

“No sé cuándo va a finalizar la pandemia, creo que hasta que no aparezca la vacuna todo esto puede durar hasta mediados o fines del año que viene”, señaló el veterano actor de teatro, cine y televisión a Télam, y enseguida añadió: “Lo que deseo es estar vivo yo y mi mujer, mi gente y mis amigos, y me parece muy movilizante lo que está pasando. No a nivel particular sino a nivel país, qué pasa con nosotros, qué pasa con nosotros en el mundo”.

El intérprete consideró que Argentina está “en un momento muy especial” por los “problemas económicos que tenemos” y que, a diferencia de los países de Europa, la pandemia va a dejar en el país fuertes secuelas.

“Esta pandemia nos va a dejar muy malheridos; ya lo estamos, pero va a ser un aprendizaje y ojalá todo lo sepamos ver así, no solo algunos individuos sino todos. Confío en que aprendamos a comprender”, se esperanzó.

En relación al futuro regreso de los espectáculos, Carnaghi indicó que creía que no será sencillo: “En Barcelona abrieron los teatros y los cines y los tuvieron que cerrar, yo creo que todo esto va a ser muy lento, fundamentalmente en el teatro, donde está el público tan cerca”.

Finalmente, opinó que la alternativa surgida del sector para mantener el contacto con los espectadores, con la transmisión de las piezas por redes o televisión, son “obras que se hacen con uno o dos personajes, no hay proyectos importantes”.

¿Cuál es su situación actual frente a la pandemia?

Frente a la inactividad estoy acá en mi casa, guardado, con mi mujer; mi hijo mayor es el que me hace las compras. Pero no la paso mal, leo, tengo un pequeño parque; hago cosas, que siempre las hice, y además miro televisión, en general películas, cosas que me interesen, porque todo lo demás me harta ya.

Además (ríe) estoy aprendiendo esto del Zoom, el Instagram y esas cosas; me asesora mi hijo y mi mujer también, ya que está más al tanto que yo. Pero lo que me produce la inactividad, como a todo el mundo, es el problema no solo de no poder trabajar sino que tiene que ver con lo económico. Sé que hay gente que la está pasando muy mal, pero es parte de lo que está pasando, lo entiendo perfectamente y tenemos que estar guardados, esta es la pura verdad.