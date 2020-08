Matías Pato y su “última oportunidad”

08/08/2020 - 01:01 Deportivo

Tras el ascenso del Federal A a la B Nacional, Matías Pato había ido a préstamo a Chaco For Ever. A muchos sorprendió su regreso, con el “Ferro “ya en Superliga. Pero más allá de que el DT Coleoni le dio otra oportunidad, nunca lo tuvo en cuenta y lo bajó a reserva.

Con su contrato vencido el pasado 30 de junio, el volante que surgió del club parecía cerrar su etapa en Central, pero volverá a tener una chance, la que él mismo definió como “la última”.

“Estoy contento. Quiero agradecerle al presidente que me da la oportunidad, el que tomó la decisión de renovarme seis meses más porque ha visto cómo vengo trabajando, sabe que vengo luchando por esa oportunidad y, por llamarlo de alguna forma, me da la última chance”, dijo en diálogo con EL LIBERAL.

“También recibí el llamado de Berti para formar parte del plantel. Se que su forma de trabajar es seria, lo vengo haciendo por zoom con él y se que nadie tiene privilegios, todos vamos a pelear por un lugar de igual a igual. Confío mucho en mis condiciones, sé que vengo trabajando mucho por esta oportunidad y la quiero aprovechar”, agregó.

Pato tiene muy en claro que, más que nunca, ahora dependerá de él y que no habrá otra chance. “Si no me toca jugar en este proceso, va a ser mucho tiempo ya sin jugar y sería normal y entendible que el club prescinda de mi contrato y tenga que buscar nuevo rumbo. Por eso creo que lo más lógico es tomar esto como una última oportunidad porque tampoco quiero que el club me esté regalando un contrato por lo que alguna vez le di o lo que represento para el hincha. Tengo muchas ganas de demostrar dentro de la cancha que quiero estar en este club”, señaló.

Sobre Berti

Pato conoce a Berti de su paso por Newell’s (lo dirigió en la Quinta División) y sabe cómo trabaja. “Sé que éste es un cuerpo técnico serio y que, cuando me gane la oportunidad, me la va a dar”, advirtió.

“Nosotros vamos a tener que estar a la altura de sus exigencias porque es un técnico muy exigente, yo lo he tenido en la quinta de Newell’s. En su momento le gustaba presionar mucho y atacar, pero le gusta mucho que sus jugadores sean intensos, que corran, que metan, que jueguen y que se brinden mucho al equipo”, agregó.

Pato insistió en las ganas que tiene de aprovechar esta nueva chance en el club que ama: “Quiero seguir formando parte de este proceso, quiero jugar y cumplir mi sueño que es mantener a Central en la elite del fútbol argentino. Pero peleando desde adentro porque es el lugar donde me siento feliz. A fin de año esperamos una hija con mi señora y cuando ella nazca quiero que me vea jugando en Central y que su padre está en el lugar que lo hace feliz”.

Pato será uno de los pocos jugadores que comenzarán a entrenar desde el lunes próximo en el predio del Iosep. “Se extraña mucho, sobre todo porque para nosotros, que nos apasiona el fútbol, es un trabajo. Y hace muchos meses que no lo hacemos. Estoy con muchas ganas de volver porque antes de que se cortara esto estaba cerca de tener otra oportunidad porque venía haciendo buenos partidos en reserva. Me quedó esa espina, esas ganas que las voy a tirar en esta última bala”, cerró.l