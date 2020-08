FÚNEBRES | 8 de agosto del 2020

08/08/2020 - 01:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

8/8/20

- Nélida Antonia Iraolagoitia

- Luis Antonio Villalba

- Edmundo Noriega (Dpto. Robles)

- Néstor Darío Chávez

- Argentina del Valle Isorni

- Noemí del Valle Soria (La Banda)

RECORDATORIO

EVA LUZ SÁNCHEZ DE LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/8/09 y espera la resurrección.

Ya no estás a nuestro lado, pero te sentimos tan cerca, como siempre y mientras vivamos, tú vivirás en nuestro recuerdo.

Su esposo Mario, sus hijas Ema, Tere y Carolina, nietos Ricardito, Agustín, Camila y Luciana.

ELSA SONIA GÓMEZ DE FERNÁNDEZ

(q.e.p.d.) Se Durmió en el Señor el 8/7/20 y espera la resurrección.

Madre querida, un mes de tu partida al Reino Celestial, el dolor y el vacío que nos dejaste es lo más duro que nos toca vivir. Te extrañamos, vives en nuestros corazones y en nuestro pensamiento cada día. Tus hijos Inés y Alfredo Fernández. Tus hijas políticas Marilú y Cecilia. Tus nietos Silvina, Pepe, Martín, Belén, Leandro y Mauricio Fernández. Tus bisnietos, Martino y Máximo. Ruegan oraciones en su memoria.

HÉCTOR GÓMEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/8/19 y espera la resurrección.

Hoy hace un año que partiste para tu descanso eterno padre. Desde que te fuiste todo se hizo más duro, pero la peleamos como vos nos enseñaste. No hay un día en que no seas recordado por cada miembro de la flia. La familia que lograste formar y que te acompañó hasta tu último suspiro. Nos cuesta aceptar lo que pasó, fue todo muy rápido. Tus nietos que tanto te aman y amaste te extrañan y les haces mucha falta, solo el tiempo logrará que entendamos. Donde quiera que estés te damos gracias por no habernos soltado nunca la mano, tanto a tu esposa, hijos y nietos. Eso fue lo que te hizo ser único e inigualable. Fuiste, sos y serás por siempre el rey de nuestra familia. Su esposa Élida, sus hijos Sandra, Daniela, Mónica y Fernando y respectivas familias lo recuerdan con inmenso amor.

ALVARADO, GILBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Su esposa Delma Mazza de Alvarado, sus hijos Lita y Chiqui Alvarado, María Escobar, su nuera Fabiana Carrizo, su yerno Fabián Brizuela, sus nietos Mirsa, Iván, Mayra, Rocío, Alexis, Tiziano, Ale, Romina y Matías participan con dolor su fallecimiento. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ASENCIO DE CASTILLO, MARÍA JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. "Bienaventurados los que sufren porque ellos verán a Dios". Tu familia de la Rivadavia: abuela Negrita, Cristina, Juan, Andrea y Guadalupe participan con dolor tu partida y rezamos por tu memoria.

BARRERA, MARTA MICOMEDEZ (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Miguel, Graciela, Nely, Rosa, Héctor, Julio, César y demás familiares, sus restos fueron inhumados. SERVICIO REALIZADO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CARABAJAL, MARCIANO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Carmen, Adelina, Raúl, Valle, Patricia, Maria Carabajal h. políticos nietos bisnietos y tataranietos demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La PLATA 162 TEL 4219787.

CHÁVEZ, NÉSTOR DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Su hijo Elio Chávez, h. pol. Andrea Pereyra, nietos Tomás y Barbi, sobrinos Walter Rago y su amigo Emilio Díaz participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Anita Cano, sus hijas Alejandra y Marcela Barbera y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Anita Cano, sus hijas Alejandra y Marcela Barbera, su hijo politico Eduardo, sus nietos Nicolás, Augusto, Pia y Benjamín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. "Gracias por sembrar y contagiar tanta alegría". Gracias por el ejemplo de vida. Migue, Pely y Grillo Jacobo, despiden con infinito amor a Normita, quien fuera en vida, gran amiga de su madre, Susana Sánchez y acompañan a su hijo Santiago en este momento de dolor. Que descanse en paz.

HERRERA DE CANO, NORMA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Chelita: tu partida inesperada nos acongoja, quedas en el corazón de quienes te valoramos. Hna, sobrinas en el afecto: Marta Yolanda Pérez, Elvi, Gabi, Dani y flias. participan su fallecimiento. Se adhieren al profundo dolor de su hijo Santiago, de su nuera Marián, José, nietitos: Milagros, Jorgelina, Juan, de sus hnos. Graciela y flia. Barco y flia. sobrinos Katy y flia. Tito y flia. Maru y flia. Ruegan a Dios Divino Corazón de Jesús, cristiana resignación para toda la familia, especialmente para Santiago.

IRAOLAGOITÍA, NÉLIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Gabriel y Silvana Romanini, su hijo pol. Orlando Buffa, sus nietos Gian Franco y su nieto pol. Nicolás Yocca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IRAOLAGOITÍA, NÉLIDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Irma Gómez, Graciela Buffa y flia. Fabiana Buffa y flia. Judith Buffa, Liliana Buffa y flia. acompañan a su hija Silvana Romanini de Buffa, hijo político Orlando Buffa, a su nieto Gianfranco Buffa y demás fliares., rogando una oración en memoria de Tony.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Sus hermanas Teresa y María Dolores Isorni, su hermano político Ricardo Arluna, su sobrino César participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Su hermano Santiago Isorni, sus sobrinas Cintia y Florencia Isorni y sus respetivas familia ruegan una oración en su memoria, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. "Solo mi hermano Jesús entiende mis heridas". Sus sobrinos Alejandro, Ana Verónica, Patricia Carolina, sus sobrinos nietos Franco, Matías y Santiago participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida tía "Pila". Ruegan al Señor la tenga a su lado.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Su prima Marili Isorni de Saber junto a sus hijos Luciana, Maria y Claudio con sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan en estos momentos de dolor a su hermano Coty y demás familiares. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LOVATO VDA. DE REINIERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. El Señor quiso lo mejor para vos, descansa en paz querida viejita. Su hijo Francisco Ricardo, hija política Juana, sus nietos Ricardo, Nicolás, Maxi, Francisco y su hijo del corazón Santiago Ibarra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

LOVATO VDA. DE REINERI, JACINTA LAURIANA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Ángel, Ricardo, Norma, H. pol., Kuky, Juana, Monky, nietos, hnas. Y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

LUNA, ARTEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Sus hijos César, Alejandro, Lulu, Angélica, sobrinos, nietas, amigos y demás familiares Sus restos fueron inhumados en el cementerio. Vuelta de la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

MANSILLA, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Su compañera en el afecto Elida del C. Montenegro, sus hermanos Norma, Oscar, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROJAS, OSCAR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Querido Oscar siempre estarás en nuestro corazón te recordaremos feliz que brille para ti la luz que no tiene fin tu compañera de vida Sara, tus hijos Marcelo, Belén, Melisa, tus nietas y nietos, tus hijos del corazón Carlin, Naty, José, Celeste, Ana, David y tus nietos del corazón Lourdes,Mili, Guille, Maxi,Li, Laurencia y Nacho. Su restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

URQUIZA, LUIS CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus sobrinos Rosa, Blanca, Walter,Daniel,Manuel, Emilia, Elba,Nora, Agustin, Emilia, Diógenes, Gustavo, Daniel, Beatriz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

VILLALBA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Su esposa Sosa Adriana, sus hijos Pilar, Daiana, Mara, Matias, Enzo, Morena, hijos politicos, nietos, hermanos y demas familiares Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata 162. Tel. 4219787.

Recordatorios

RAGO, CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 28/7/20|. "Tu partida fue repentina, pero tu recuerdo será para siempre". Sus hijos,nietos y bisnietos, recordamos los 9 días de tu fallecimiento el 6/8/20.

VÉLIZ DE IBÁÑEZ, LILIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/7/20|. A un mes de tu pardita a la Casa del Padre, te amaremos por siempre. Gracias por todo mamá. Luchaste hasta el final con esa cruel y dolorosa enfermedad, como la madre fuerte y luchadora que fuiste. Nunca te olvidaremos. Su esposa Ricardo y sus hijos Hugo, Yeyé, Mario y Darío y sus respectivas familias. Ruegan una oración en su querida memoria.

DE BONIS, DORA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Rafael, Walter, Cristian h. políticos Vanesa, Silvana, Mónica, su consuegra Mini Pintos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROJAS, GREGORIA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos Roly, Coki, Ñato, Negra , Negra, y Omar, h. políticos Ilda, Pocho, Mari, Pichón Blanca, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ROLDÁN, SERVANDA (q.e.p.d.) Falleció el 6/8/20|. Sus hijos y nietos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

SORIA, NOEMÍ DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Sus hermanas Marta y Nilda, sus hnos. políticos Alberto y Roberto sus sobrinos Jose y Giorgina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NORIEGA, EDMUNDO (AMUNO) (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Sus hijos Nely, Carlos, Margarita, Oscar, h. politicos Cristian, Adriana nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Dpto. Robles. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SALVATIERRA, MARIO REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/8/20|. Su esposa Mirta, sus hijos Mabel, Susana, Mario, Mirta, Mercedes, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermana Isabel y demás familiares Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Beltrán. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

Recordatorios

VILLALBA DE VILLAR, BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/20|. Amada madre: duele aceptar el final del camino de la vida. Transitaste dejando huellas imborrables y recuerdos colmados de enseñanzas, por lo que permanecerás por siempre en nuestros corazones. A nueve días de tu partida, tus hijos Freddy y Rossy, elevamos oraciones en su querida memoria. Descansa en paz. Tal como te mereces. Dpto. Figueroa.