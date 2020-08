Un matrimonio tuvo a su séptima hija mujer y espera que Alberto Fernández sea el padrino

08/08/2020 - 12:55 País

Una joven de 32 años dio a luz a su séptima hija mujer y ahora espera que el presidente Alberto Fernández sea el padrino, tal como lo establece la ley.

Gisela y Víctor Hugo tienen 32 años y son padres de Yazmín (16), Guadalupe (10), Lourdes (4), Juliana (3), Victoria (2), Alma, recién nacida y Pía, quien falleció hace tres años luego de pasar varios meses internada por una cardiopatía.

La pareja se unió hace ya 16 años. Ahora, atraviesan un difícil momento, ya que por la pandemia ambos se quedaron sin trabajo: ella limpiaba y planchaba en casas de familia y él, en la Barrick, en las minas.

Alma, su última hija nació en plena pandemia. "Fue difícil porque fue mi quinta cesárea en un hospital donde había dos infectados con coronavirus. Y nadie podía acompañarme", contó Gisela, quien dijo que al presidente Alberto Fernández, sólo le pediría trabajo.

Como marca la tradición, Alma puede aspirar al privilegio de ser ahijada del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Oficialmente, en nuestro país se promulgó la Ley de Padrinazgo Presidencial (N° 20.843) en el año 1.974 y quiénes son beneficiarios se aseguran un aporte económico anual y una beca para estudiar desde la escuela primaria hasta la universidad, que se recibe a través del Banco Nación.

Gisela junto a cinco de sus hijas.





Gisela dijo que le escribió a Fernández por Twitter, pero no recibió respuesta desde el círculo del Presidente.

"Lo único que quiero es que el Presidente sepa esto… Me encantaría conocerlo y que él conozca a Almita. Que tenga una foto con él, nada más. ¿Si le pediría algo? Trabajo, lo único. No quiero que me regalen nada", finalizó