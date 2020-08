Peligra el retorno a los entrenamientos en el fútbol argentino

08/08/2020 - 18:35 Deportivo

Hace apenas algunas horas, la reunión pertinente entre las autoridades implicadas arrojó como resultado la aprobación del protocolo, y, por carácter transitivo, la vuelta de los entrenamientos de los equipos del fútbol argentino.

Sin embargo, la situación en Argentina con respecto a la pandemia del coronavirus sigue sin mejorar y es por ello que no se pueden efectuar afirmaciones inquebrantables pensando a futuro aunque los jugadores ya se están sometiendo a los testeos.

"La AFA tenía ganas de volver, pero nunca ejerció presión. Nosotros como Gobierno debíamos decidir si se podía retomar, pero no quiénes podían hacerlo. La posibilidad de volver atrás con la decisión siempre está. Hay que ir día a día porque nadie quiere que esto se desborde", expresó en una entrevista con El Ascenso x3. "Argentina está transitando una ruta de no discriminación, por eso no se podía hacer una distinción entre clubes o género", dijo con respecto a la intención de que también regresen los equipos femeninos, algo que finalmente no sucederá.

El pasado viernes los distintos clubes comenzaron con los exámenes, aunque también se generó polémica por los hisopados PCR o los testeos serológicos. "Nosotros no aconsejamos ningún tipo de testeo especifico, eso queda a criterio de cada club. El PCR es para diagnóstico de la enfermedad y el serólogico demuestra si la persona tuvo contacto con el virus. Son cosas distintas", explicó. "Había que tomar medidas que puedan ser aplicables en todos los clubes. Los planteles van a tener un seguimiento cotidiano, pero el tema es el transporte y los lugares donde uno se encuentra, como los vestuarios", concluyó el ministro Ginés.