Radhu, el rumano que triunfa con la cumbia

08/08/2020 - 20:56 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami

(De la Redacción de EL LIBERAL)





Fascinado por la cumbia argentina, el cantante rumano Radu Dobiricianu, artísticamente conocido como Radhu, hizo un quiebre en su exitosa carrera al elegir este género y amalgamar distintos ritmos latinoamericanos que hoy encumbran su carrera y que desde entonces lo lleva de bandera por toda la región europea.

En una entrevista con EL LIBERAL, vía Zoom, habló sobre los motivos que lo llevaron a incursionar en la cumbia y, especialmente, a tomar como bandera a Gilda, icónica representante de esta expresión que reflejó en su disco “Puro Amor”, con la versión de “No me arrepiento de este amor”.

“No paro de promover la música latina en Rumania, en especial la de Argentina. Me enamoré del mate, del fernet, el asado y de la cumbia que la presento de manera cultural, con su gastronomía, turismo, hasta impulsar el idioma español de los más jóvenes que cantan y bailan cumbia con su música”, precisó.

El polifacético artista dijo: “Nosotros los rumanos también somos latinos, por lo que me enamoré muy fácilmente de los ritmos y mensajes de la cumbia. Mi música combina salsa, merengue, pop-rock..”.

¿Cómo llegaste a cantar cumbia en español?

Yo aprendí español a los 12 años y empecé a hacer un disco. Cantaba en el teatro, en diferentes puntos de mi ciudad, música latina en español. Y cuando tenía 18, una cantante famosa, con su esposo compositor, me regaló un tema y decidimos que el tema tenía que ser latino pop. Y ese tema entró en una radio importantísima de acá, en Rumania, y el conductor que era colombiano, y que es el que está haciendo la versión rumana de “Bailando por un sueño”, me dijo, cuando me escuchó en el 2005, que tenía que cantar cumbia y me hizo escuchar un disco. Ese día, dije “ese es el estilo que siempre quise cantar”. Yo lo había escuchado en las telenovelas, me sonaba conocido, pero no sabía que se llamaba cumbia, pensaba que era un tipo de salsa o merengue. Entonces, cuando yo ya supe que se llamaba cumbia, ya sabía qué pedirle a un compositor. Entonces documentándome, empecé a hacer cumbia en rumano y lo primero que me salió como número uno de cumbia en la Argentina fue Gilda.

¿Qué encontraste en ella, en sus letras, en su música?

Para mí, Gilda no fue una cantante más de cumbia. Gilda es un estilazo. Es única. Yo como cantante en esta época después de tantos años, 30 años, no puedo lograr su estilo, como lo lograba ella en los 90. Entonces, me fascinaba su mensaje, su particularidad de interpretar, su sencillez, su ternura. Entonces, me enamoró y me convertí en fanático de ella y de su música. Cuando llegué hace dos años a la Argentina, lo primero que hice fue visitar su tumba. Y entonces, sentí una buena energía y me sentí feliz conmigo mismo de haber hecho eso, y al día siguiente estuve en el santuario de Gilda.

Todo eso te generó una energía extra en este homenaje que le haces al interpretarla...

Nada es casualidad y yo le pedí un deseo a Gilda y el segundo día se me cumplió. Entonces decidí que tenía que hacer un homenaje a Gilda en mi disco y hablar de ella, de su música y promocionarla en Europa, en Rumania, en Italia, en España porque con la cumbia argentina yo llegué a estos países. Y obviamente yo hice un tema de Gilda, “No me arrepiento de este amor”, pero más a mi estilo, guardando toda la esencia, pero una versión más fusionada. Porque a mí me encanta mezclar y experimentar cosas. Cuando llegué a la Argentina yo empecé a grabar mi disco “Puro Amor”, para el que buscaba instrumentos típicos, de gente Maya, Inca, de indios y maravillosamente encontré instrumentos de Perú, de piedra, de piel, de madera, las uñas de animal, que usé para dar el sonido del mar, porque yo quería todo natural, nada de computadora. Si bien la base es argentina, con la cumbia, hay una mezcla con candombe, ritmos que me fascinaban y que descubrí a partir de estar en la Argentina. Y con esos ritmos estoy triunfando en mi país, y en puntos de Europa. Me convertí en un embajador de la Argentina.

El Covid-19 frenó su deseo de grabar un video en el santuario de Gilda

¿Qué tienes pensado hacer con el disco de Gilda cuando pase la pandemia?

Bueno tengo un solo tema de Gilda en mi disco, “No me arrepiento de este amor”. Con ese tema me gustaría grabar un videoclip con imágenes de ella. Sueño con lograr un encuentro con todos sus fans en su santuario, tomar imágenes y mostrar en Rumania la leyenda que es Gilda, cómo traspasa fronteras, culturas. Y qué mejor homenaje, que todo el reconocimiento de sus fans y artistas jóvenes, porque es toda una inspiración.

¿Cómo nace tu amor por la música?

Nací artista, soy artista por nacimiento, por vocación y profesión. Si no hubiera cantado yo creo que hubiera solamente actuado. En cada uno de mis temas tengo un cuento, una historia, y soy un personaje para cada uno de mis temas. Básicamente tengo un mensaje positivo para mi público, de amor, de alegría. Me convertí en cantante popular gracias a la cumbia argentina. Cuando empecé a hacer “Puro Amor”, me llamaron los italianos a presentar una cumbia argentina. Fue increíble y decidí que tengo que continuar con este cuento, con esta historia. Yo nunca pensé en disfrazarme de argentino. Soy rumano, me encanta su cultura y la promociono de la mejor manera posible.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Si yo tuviera que hacer un show en vivo en la Argentina o en cualquier parte del mundo, exactamente como lo hago en el disco, yo necesitaría 23 músicos a mi lado. Entonces es un proyecto costosísimo porque es una fusión interesante. Intenté llevar algo nuevo para la Argentina, para Latinoamérica, y para Europa. Es un disco clásico, latino clásico, pero con una fusión interesante. Cada instrumento está bien pensado y bien elegido. También me encantaría hacer una telenovela. l