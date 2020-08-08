CARTELERA TV / 9 de agosto de 2020

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CANAL 7
09.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
10.00 FINDE EN NICK
11.00 SANTA MISA
12.00 LA PEÑA DE MORFI
16.00 CINE. MILAGROS DEL CIELO
17.30 ELIF
20.30 30 AÑOS JUNTOS. AVENIDA BRASIL
22.00 OPINIÓN DEPORTIVA
22.30 POR EL MUNDO EN CASA
23.45 CÁMARAS EN ACCIÓN
00.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN
CANAL 14
13.30 PEDALIER
14.00 ANIMAPAKA (Estrena)
14.30 RECORDANDO
15.30 RUIDO DE MOTORES
16.00 LOQUITOS POR EL FÚTBOL
17.00 PARA TODA MUJER
18.00 VA DE NUEVO
18.30 VHS
19.30 ARABESC
20.00 MORENA TV
21.00 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA vs. RED STAR
22.30 SGO. PUEBLO QUE BAILA
23.00 VIVIR SANTIAGO