Voluntarios del Centro Amigos del Ciego tienden su mano a los no videntes en pandemia

09/08/2020 - 00:53 Santiago

Tender una mano a quienes se encuentran en condición de inferioridad, es hoy más que nunca un acto valorable, imprescindible, sobre todo cuando se trata de personas que no sólo deben pelear con la situación económica, sino además luchar por las limitaciones planteadas por su condición.

Los voluntarios del Centro Amigos del Ciego entienden que nada es fácil, pero sus corazones nobles no les permiten alejarse de la realidad golpeada hoy por la circulación mundial del coronavirus.

Por eso, en medio de la pandemia, optan con ayudar a los no videntes de la provincia.

¿De qué manera? “De todas formas, de la forma que nos pida, que podamos y que sepamos qué será de utilidad aunque sea mínima para contribuir positivamente en su vida”, explican desde la institución, que desde hace un tiempo trabajan arduamente con este objetivo.

“Nos llaman para pedirnos ayuda y no dudamos en hacerlo. Es así que pudimos entregar más de 50 bolsones de mercadería que ayudarán seguramente a paliar la situación. También entregamos camas, colchones, elementos de limpieza, ropa de cama, e innumerables cosas que nos pidieron”, cuenta la señora Matilde Márquez, referente del Centro Amigos del Ciego.

Pero no todo pasa por lo material y así lo entienden los voluntarios que trabajan con esta parte de la comunidad.

“Muchos están solos, más de lo que uno puede imaginarse. Entonces lo que se hace desde la institución, y gracias al aporte de los voluntarios, es acompañar a las personas no videntes en cosas simples de la vida, pero que para ellos es muy valioso. Por ejemplo, intentamos acompañarlos, estar con ellos un momento para que no se sientan solos. No nos debemos olvidar que por la pandemia, ellos prácticamente siguen encerrados, sin salir a la calle”, detalla Matilde.

Asimismo cuenta otro de los gestos invalorable de los voluntarios.

“Ellos también se ofrecen a acompañarlos a realizar trámites, porque se sabe que ellos no pueden andar solos por la calle y mucho menos ahora. Entonces, los voluntarios le hacen más fácil esa parte”, explica.

Sin embargo, las manos no sobran. Por eso Matilde cierra: “Necesitamos que cuando termine la situación sanitaria actual, la gente se acerque para colaborar con la institución. Se necesitan personas para acompañar a los ciegos, para ayudarlos a hacer trámites, a pasear. Para acompañarlos”.

La institución necesita apoyo, contención y acompañamiento

Desde la institución convocan a voluntarios, una vez que finalice la cuarentena a acercarse al Centro para colaborar con las personas ciegas, pero no con materiales, sino con el acompañamiento espiritual.

“Muchas veces, nuestra comunidad no vidente necesita apoyo, acompañamiento, contención y, además, necesita quizás a una persona que pueda realizarle trámites, ya que debido a su condición no lo pueden hacer. Para ello necesitamos voluntarios y los instamos a que se lleguen al centro, después del aislamiento obligatorio”, expresó Matilde Márquez, presidenta de la institución. l