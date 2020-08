Jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de Central Córdoba continuaron con los hisopados

09/08/2020 - 02:34 Deportivo

El mánager Alexis Ferrero, los jugadores Jonathan Bay, Hugo Vera Oviedo, Cristian Vega, Mateo Montenegro, Emanuel Cuevas, Matías Pato, Mauro Barraza y Abel Argañaraz, más todos los integrantes del cuerpo médico de Central Córdoba, fueron hisopados por personal del Ministerio de Salud de la provincia, cumpliendo de esta manera con los protocolos establecidos, tanto por las autoridades provinciales, como por la Asociación del Fútbol Argentino.

También ya fueron hisopados todos los integrantes del cuerpo técnico encabezado por Alfredo Berti, los arqueros Alejandro Sánchez y Enzo López y el volante Leandro Vella, en tanto que los jugadores que vayan arribando a la provincia deberán primero cumplir con el aislamiento preventivo de 14 días y posteriormente realizarse el hisopado correspondiente.

En cuanto al retorno a los entrenamientos, la diagramación de los mismos se definirá el próximo lunes tras la reunión que mantengan los integrantes del cuerpo técnico con Alexis Ferrero.

Central Córdoba ya tiene todo listo y planificado en el predio del Iosep, en donde llevará adelante su preparación. Sobre esta planificación y la manera de trabajar habló el mánager del equipo, Alexis Ferrero.

“Tenemos dos canchas en muy buen estado, que se las puede rotar y mantener, es un lugar precioso, al aire libre. Tiene muchas cosas que hoy no se van a poder utilizar por esto que estamos viviendo como vestuarios, parrilla y cosas que están para eso. Pero esta será nuestra concentración, nuestro búnker, en un lugar adecuado y propicio”, señaló Ferrero en diálogo con Noticiero 7.

Ante la consulta sobre si se planea que un futuro el plantel pueda concentrar ahí, el mánager explicó: “Hay un proyecto pero no lo estamos tocando ahora. Tampoco tenemos que olvidarnos que este predio no es del club si no es concesionado por una obra social. Nosotros tenemos esa situación prevista para otro lado”, destacó el mánager “ferroviario”. l