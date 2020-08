Padre Jorge Ramírez: “Jesús caminó sobre el agua y así nos invitó a creer en él”

09/08/2020 - 08:36 Santiago

Como cada domingo, el padre Jorge Ramírez compartió con EL LIBERAL su reflexión sobre el Evangelio de hoy, Mateo 14, del 22 al 33, que habla acerca de un hecho milagroso, atribuido a la divinidad que protagoniza Jesús: caminar sobre el agua.

"El Evangelio de hoy nos invita a tener paz, a tener confianza en medio de una tormenta. En medio de una tempestad, Jesús aparece desde lejos caminando sobre el agua y los Apóstoles se asustan pensando 'es un fantasma', por lo cual el invita a Pedro a caminar sobre el agua", comienza relatando el sacerdote que todos las tardes brinda misas virtuales a través de Facebook.

Y continuó: "En un principio, comenzó a caminar sobre el agua y pero luego de hundió y Jesús lo ayudó, pero le dijo 'hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?'".

Al respecto, analizó: "La biblia nos muestra un hecho muy espectacular, difícil de creer, un milagro muy grande que rompe con todas las leyes naturales. Pero yo, recomiendo que no dejen de pensar en los pequeños milagros que hace Dios. En lo cotidiano. Dios también hace cosas sencillas, pequeñas, porque está presente caminando a nuestro lado. A veces podemos pensar 'uy, qué coincidencia'. Pero yo te digo no es coincidencia y es capaz de seguir haciendo milagros pequeños".

"Este hecho también quiere demostrar algo en su grandeza: 'Es la presencia de Dios. Porque es Dios quien hace sobrevolar su espíritu por las aguas, rompiendo con lo natural", agregó. "Lo que Jesús le quiere decir a sus apósteles es: 'Aquí estoy, soy yo. Y los discípulos se arrodillaron ante él. Él está, junto con Dios, a la par nuestra'", añadió.

En ese sentido, agregó. "Y en la actualidad, algo similar está pasando. Tenemos miedo a esta enfermedad desconocida, que no entendemos. Frente a ese miedo, está la respuesta de Jesús: no volvernos hombres de poca fe. 'Ánimo, paremos un cachito, no tengamos miedo. Así como se los dijo a los Apóstoles y a Pedro, nos dice a nosotros: "Estoy con ustedes, no tengan miedo, porque el miedo paraliza"'.

"Y este hecho milagroso, hizo dudar a Pedro y por ahí nosotros mismos seguimos a Jesús, pero de vez en cuando, desconfiamos. 'Hombre de poca fe, créelo. Créele a Dios y te va a dar la mano y va a estar al lado tuyo. No lo dudes", finalizó.