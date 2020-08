Ginés González García: “La vacuna contra el Coronavirus podría estar lista a principios de 2021”

09/08/2020 - 12:29 País

El Ministro de Salud de la Nación Ginés González García, aseveró hoy en una entrevista con Infobae que la vacuna contra el Coronavirus podría estar lista para el año que viene.

Tras recordar que en enero comenzó a darse cuenta de que el mundo comenzaba a vivir un problema sin precedentes, dijo que se imaginaba al país en calma al menos hasta la llegada del invierno, salvo que, como finalmente pasó, se produzca un caso importado.

"Recuerdo que todos me decían que no, que el primer caso tal vez llegaría en otoño. No creíamos que viniera tan rápidamente. Y además no teníamos todavía idea de este virus. Hubo una gran velocidad de decisión. Me acuerdo que habíamos terminado la reunión por el comienzo de las clases y quedamos en estar muy atentos. Y cuando empezamos a recibir la información de cómo se propagaba el virus a nivel internacional, el domingo decidimos cambiar y no empezaron las clases el lunes. Yo creo que ese fue el gran éxito, y no por lo que pasaba acá, sino por lo que veíamos que pasaba afuera", analizó el funcionario.

Te recomendamos: El Gobierno modificó la forma de contar pacientes recuperados: de ayer a hoy, el total creció más del 50%

Al mencionar el tema de la vacuna, agregó: "El tema de la vacuna, es un tema muy delicado y hay que hablar con certeza. Hace dos días por ejemplo hubo una noticia de que en Rusia en octubre vacunaban a todos. Llamé a la embajada rusa y me dijeron no, en Rusia no es cierto".

Sin embargo dijo que por decisión del presidente se está trabajado contrarreloj en la producción de una vacuna que llegue a todos los argentinos. "Hay varias dificultades; cuándo va a estar y los precios disímiles que hay entre las vacunas, que van desde 2,5 dólares hasta 40 dólares. Con lo cual imagínese la incertidumbre. Porque además no se sabe todavía cuál está comprobado que sea efectiva. Pero yo tengo confianza en que van a ser varias las que van a funcionar. Estamos trabajando con todo para tener bastantes opciones en materia de vacunas. Los más optimistas hablan de que podría haber novedades a principios del año que viene".

Por último, dijo que una de sus mayores preocupaciones son las reuniones sociales, ya que en gran parte, son las principales causas de los contagios masivos que se generan por día.