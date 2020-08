Histórica victoria de Binder y KTM en una nueva fecha del MotoGP

09/08/2020 - 21:20 Deportivo

El sudafricano Brad Binder, con KTM, ganó ayer su primera carrera del Mundial de MotoGP, al imponerse en el Gran Premio de República Checa tras 21 vueltas al circuito de Brno, por la tercera fecha del año.

El italiano Francesco Morbidelli (Yamaha) y el francés Johann Zarco (Ducati), que había conseguido el mejor tiempo en la clasificación, completaron el podio de la carrera.

El líder de la temporada, el francés Fabio Quartararo (Yamaha) fue séptimo luego de ganar las dos primeras pruebas en Jerez de la Frontera, España.

Por delante del francés, que comanda el Mundial con 59 puntos y 17 de ventaja sobre el español Maverick Viñales (Yamaha), se clasificaron el también español Alex Rins (Suzuki), cuarto; el italiano Valentino Rossi (Yamaha), quinto; y el portugués Miguel Oliveira (KTM), séptimo.

Miguel Oliveira, sexto, ratificó la pegada de KTM y fue capaz de cruzar la meta por delante de Quartararo (séptimo), uno de los que a priori debían jugarse el triunfo y que poco a poco, por esa falta de agarre, fue siendo engullido por el pelotón.

Takaaki Nakagami, el octavo, fue el primer corredor de Honda en la clasificación, mientras que Jack Miller (noveno) y Aleix Espargaró cerraron un top ten del que se quedaron fuera tanto Andrea Dovizioso (11º) como Maverick Viñales (14º), completamente perdido.

La cuarta competencia del Mundial de MotoGP se disputará el domingo próximo en el circuito Red Bull Ring de Spielberg, Austria.

Enea Bastianini ha dominado de principio a fin la carrera del Gran Premio de la República Checa de Moto2. El italiano ha hecho una gran salida, colocándose primero desde el inicio. Tras él, han completado la carrera Sam Lowes, a cuatro décimas de Bastianini, y Joe Roberts, que consigue el primer podio para Estados Unidos en la historia de Moto2.

En Moto3, Dennis Foggia se ha estrenado como ganador en Moto3, y ha subido al podio acompañado de Albert Arenas, segundo, y Ai Ogura, tercero.

“Esto es algo con lo que he soñado desde niño”

Brad Binder, debutante este año, se convirtió en el primer sudafricano en ganar en MotoGP, el primero en hacerlo con KTM. “No creo que lo haya asimilado, es algo con lo que he soñado siempre desde niño, es increíble haberlo logrado en mi primer gran premio en MotoGP”, dijo.

Brad ganó dos días antes de su 25º cumpleaños.

“El año pasado también gané el día de mi cumpleaños, pero si me dicen que un año después sería igual no me lo creo. Me hubiera gustado que mis padres estuvieran aquí, han estado en todas las victorias de mi vida menos esta, pero así está la situación ahora y seguro que lo han celebrado en casa”.

Binder ya demostró en Jerez tener un gran ritmo, pero dos errores le penalizaron, y en la segunda tiró en la primera curva a Miguel Oliveira.

“En Jerez cometí un error en las dos carreras. En la segunda tiré a alguien y no me gusta arruinar la carrera de nadie, tuve que olvidar todo eso y empezar con una mentalidad abierta. El viernes costó, pero el sábado empezó todo a funcionar, logré pasar el trance de la Q1”.

“Antes de llegar a Brno me dije a mí mismo que tenía que dar un paso atrás antes de empezar la carrera, no hacer ninguna locura y evitar contactos. Así lo he hecho y lo que ha funcionado es que hemos sido capaces de entender muy bien qué teníamos que hacer para llegar hasta el final de la carrera. Tengo el aval del equipo, que ha hecho una estrategia perfecta para toda la carrera”, aseguró ayer el sudafricano, protagonista excluyente del domingo en Brno.