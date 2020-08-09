CARTELERA TV / 10 de agosto de 2020

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CANAL 7
07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO
11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)
12.00 AVENIDA BRASIL
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE
14.30 CORTÁ POR LOZANO
17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?
17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA
17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)
18.15 ALAS ROTAS
19.15 ELIF
20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL
22.00 JESÚS
23.30 30 AÑOS JUNTOS
00.30 STAFF
01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.
CANAL 14 DE TIC
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 FANÁTICAS
14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.30 PEDALIER
16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. ATENAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA VS. RED STAR (R)
20.00 VHS
21.00 ARABESC
21.30 MÁS FÚTBOL
22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)