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CARTELERA TV / 10 de agosto de 2020

- 21:33 Cartelera

CANAL 7

07.55 APERTURA DE TRANSMISIÓN

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.30 JUNTOS PODEMOS LOGRARLO

11.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

11.45 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? ESTO PASÓ (CONTINÚA)

12.00 AVENIDA BRASIL

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

14.15 EL NOTICIERO DE LA GENTE

14.30 CORTÁ POR LOZANO

17.00 ¿Y TÚ QUIÉN ERES?

17.15 SORTEO DE TÓMBOLA SANTIAGUEÑA

17.30 ¿Y TÚ QUIÉN ERES? (CONTINÚA)

18.15 ALAS ROTAS

19.15 ELIF

20.15 NOTICIERO 7 - EDICIÓN CENTRAL

22.00 JESÚS

23.30 30 AÑOS JUNTOS

00.30 STAFF

01.00 CIERRE DE TRANSMISIÓN.

 

CANAL 14 DE TIC

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 FANÁTICAS

14.30 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.30 PEDALIER

16.00 LO MEJOR DE QUIMSA: QUIMSA VS. ATENAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 BÁSQUET FEMENINO: NICOLÁS AVELLANEDA VS. RED STAR (R)

20.00 VHS

21.00 ARABESC

21.30 MÁS FÚTBOL

22.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)


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