FÚNEBRES | 10 de agosto del 2020

- Clemente Antonio Carrizo

- Dora Ernestina Corvalán de Torrens

- Adela Harón

- Juan Teodoro Herrera (Loreto)

- Luis Américo Pérez (Las Termas)

- Lucrecia del Carmen Vega

Sepelios-Participaciones-Recordatorios-Invitación a misa

RECORDATORIO

MARÍA MARTA DEL VALLE HERRERA ZAVALÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/8/10 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un año más. Y como el primer día te extrañamos. Tus hijos, nietos y hermanos, ruegan una oración en su memoria nuestra loca linda.

CAMPOS, SARA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Su amiga Carmen y flia., participan su fallecimiento.

CARRIZO, CLEMENTE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Sus hijos Antonio, Reina, Margarita, Paola, Rubén, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle. La Plata162. Tel. 4219787.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Guillermo Basbús, Victoria Yocca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Aldo Pizzolitto, su esposa María Eugenia Castro y sus hijos Virginia, Soledad, Valentín y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Catalina Peña participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su amiga Mery y familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CORREA PAZ DE ATÍAS, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Yoly Saieg de Ulman, sus hijos, acompañan a Mery, Mariano y familia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN DE TORRENS, DORA ERNESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Su hijo Walter Torrens, su hija pol., Teresita Storniolo y sus nietos Facundo y Joaquín Torrens participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, JOSÉ IGNACIO (MOROCHO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Querido José, siempre estarás en nuestro corazón y te recordaremos con cariño como hermano de la vida. Que brille para ti la luz divina. Mirta Bossi, Estela Bossi, Raúl Jiménez y flia despiden con inmenso dolor la partida hacia el Señor de su vecino y amigo. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a toda su flia.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Su hija Marcela Soria, nietos Jerónimo Gaete, su hijo politico Víctor Gaete, hermana Chiquita Harón, sus restos fueron inhumados ayer a las 11.30 hs. en el cementerio Parque de la Paz. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia, realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Su hermana Chiquita, Ciro Arévalo y Jorgito participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Tu recuerdo estará para siempre en nuestros corazones.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Su sobrina Gabriela, Eduardo Villafañe, su hijo Agustín, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Tía jamas te olvidaremos.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Honorable comision directiva de Sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y subcomisión de Jubilados y Pensionados, participan el fallecimiento de su socia y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Su ahijada Cristina, Eduardo Azurmendi, sus sobrinos Camila, Pedro y Gabriel, participan su fallecimiento con profundo dolor. Ruegan oraciones en su memoria. Tia te recordaremos con una sonrisa. Descansa en paz.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Hermana querida te fuiste al Cielo porque Dios así lo quiso. Duele no tenerte, duele no abrazarte, duele no escuchar tu voz, duele respirar tu ausencia. Te extraño, te tengo en mis pensamientos y ya te hecho de menos. Gracias por compartir tanto. Con mucho amor Chiquita.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. "Los buenos de corazón son recibidos en el Reino de Dios". Sus amigos Miguel Eduardo Jorge y Gladis Dorado, participan con dolor la partida a la Casa del Padre Celestial y acompañan en el dolor a su hija Marcela y demás familiares. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Descansa en la paz de Cristo, querida amiga, que dolor tan grande dejas en mi alma. Dory Díaz Jugo, junto a su hijo Daniel A., su esposa Andrea C. y sus hijitos Nicolás y Agustín, participan con inmenso dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. Roberto Jorge Jalaf, Raúl José Jalaf y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

HARÓN, ADELA (q.e.p.d.) Falleció el 8/8/20|. El consejo directivo, colegas y personal del Colegio Farmacéutico de Santiago del Estero participan con dolor el fallecimiento de la mamá de la farmacéutica Marcela Soria y acompañan a su familia en este momento de pesar.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño,participan con dolor el fallecimiento de su amiga de toda la vida, nuestra querida Pilita, a ella agradecemos los momentos hermosos que pasamos en su compañia, su cariño, su alegria, su solidaridd, su sonrisa que queda grabada para siempre en nuestros corazones. Rogamos al Señor la reciba en la Casa que tiene prometida para sus hijos y abrazamos con cariño a sus hermanos en tan dificil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Excompañeras de Trabajos Registrales del Automotor e incondicionales amigas: Elisa Gallo, Graciela Cella, Martha Tula, Mary Carranza, Dora Carranza, Negrita Ledesma, Anita Escobar, Elba Sabán, Cristina Urtubey, nietos y fliares del Dr. Mario E. Tula Gómez, te despedimos querida Pila, con gran pena, solo nos queda el recuerdo en lo más hondo de nuestros corazones: "Tus cuentos y ocurrencias" que compartíamos mientras realizábamos las tareas. Acompañamos en este momento de dolor a sus hermanas Chita y Tere y respectivas flias. Rogamos oraciones en tu querida memoria y que brille para ti la luz que no tiene fin.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Tía Pilita te despedimos con amor, ese amor que nos brindaste toda tu vida. Te amamos. Gisella y Antea Buiatti.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Beba Fernández, sus hijos Mónica y Antonio y demás familiares se unen al dolor de la familia Isorni y elevan oraciones en memoria de la querida Pila, quien vivirá siempre en nuestro afectuoso recuerdo.

ISORNI, ARGENTINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/8/20|. Sus amigos Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila y familia acompañan a sus hermanos en estos momentos de dolor y elevan oraciónes en su memoria.

MOLINA, JOSÉ RIGOBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/8/20|. Gisella y Antea Buiatti despiden con dolor a Chicho, esposo de nuestra prima hermana Teresita Chediac.

VEGA, LUCRECIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Su hermano Lito Vega, su hna política Filomena, sus sobrinos Cacho, Marcelo, Ramonico y María del Carmen participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, MÓNICA MARIELA (MARU) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/19|. Hijita querida "Mi ave Fénix", hoy cumplirías 47 años de natalicio, no tenerte es un gran dolor, cuanto luchaste, fuiste una gran guerrera, hoy festejas junto a Dios y tus abuelos. Descansa en paz "Mi Negrita". Tus padres Nini y Joshela, tus hijos Eliana y José, tus nietos Tiziano y Olivia, tu hermano Dany, tu cuñada Marcia, tus sobrinos Brian, Francisco, Carlitos y Delfina, sobrinos nietos Fabricio y Alma, tus tíos, tus primos y amigas. Feliz Cumple, mi amor. Rogamos oraciones en tu memoria.

HERRERA, JUAN DE DIOS Crio. R (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/19|. ..."Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte, más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado, así El lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto... Juan: hoy hace un año que nos dejaste con este dolor inmenso, nos cuesta creer y aceptar que ya no estás con nosotros. Fuiste una gran persona, llena de virtudes y de un amor incondicional por tus seres queridos. Gracias por tanto amor! Te amaremos toda la vida. Descansa en paz. Tu madre Agustina Coria, tus hermanos Maga, Delicia, Blanca, Norma, Dioni y Walter, sus hermanos políticos, sus sobrinos y sobrino nieto. Ruegan oraciones en su memoria.

MESSA DE FERNÁNDEZ, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 10/8/93|. Sus hijos Carlos y Miguel Fernández, con motivo de cumplirse 27 años de su partida la recordamos con mucho amor. Se ruega una oración en su memoria.

ROLDÁN, RAMÓN SAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/7/20|. Para mi padre: padre te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para los demás, tu amor, tu bondad y tu cariño, ha hecho crecer y florecer, la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos la vida y luchando para que nada le faltara a tu familia. Siempre te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo, donde podrás descansar en paz. Tu esposa Lili, tus hijas Cecilia y Pilar, tus nietas Oriana, Nerea y Evelin.

ROLDÁN, RAMÓN SAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 10/07/20|. Gracias por ser la luz en los momentos oscuros, la esperanza en nuestros malos momentos y el coraje cuando el miedo me superaba. Tus hermanos Mariela, Roxana, Pocho y Negro, sobrinos y cuñados.

HERRERA, JUAN TEODORO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Su hijo Marcelo, sobrinos Nelson, Marisa, Hernán, Sonia, Luciano, Mariana y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs. en el cementerio La Noria. Dpto. Loreto. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. Calle La Plata 162. Tel. 4219787.

PÉREZ, LUIS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Su esposa Olga, sus hijos Celeste, Luis, Mauro, Cristian, nietos Mauricio, Alexia, Gael, Luz, Ester, Ulises, Luisina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Aguada. Termas de Rio de Hondo. COB. HAMBURGO. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Calle la Plata 162. TEL. 4219787.

PÉREZ, LUIS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. La secretaria general del consejo directivo provincial, Elida Juárez lamenta la pérdida irreparable del compañero secretario de la organización seccional ATE , Termas. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Aguada. (Termas).

PÉREZ, LUIS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Gracias compañero por tu lealtad al gremio tu lucha por las reivindicaciones y tu acompañamiento en todo momento, que Dios te reciba en sus brazos y brille la luz que no tiene fin. el consejo directivo provincial, consejo directivo nacional, seccionales Frías, Añatuya, La Banda, cuerpo de delegados de ATE y CTA acompañamos en el dolor a su familia. Sus restos serán sepultados hoy en el cementerio La Aguada. (Termas).

PÉREZ, LUIS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 9/8/20|. Seccional ATE de Termas de Río Hondo participa con profundo dolor su fallecimiento.