Piden preventiva para el hermano de un intendente por el embarazo de adolescente

Un hermano del intendente de Los Telares, Salavina, y un tío político de una adolescente de 13 años, enfrentarán a un juez en una audiencia decisiva, en cuyo transcurso la fiscal, Victoria Sottini, requerirá sendas prisiones preventivas por “abuso sexual con acceso carnal” contra la menor.

El 18 de junio pasado los padres trasladaron a su hija al Cepsi y los médicos confirmaron un embarazo, desencadenante de un escándalo ya en proceso previo por múltiples rumores.

Esa misma jornada fue refrendada una denuncia policial y la fiscal Sottini citó a la adolescente ante el área de Contención, una especie de antesala de que declarara en Cámara Gesell.

A la semana siguiente, el cuerpo médico forense ratificó el embarazo de la menor y el 1 de julio, fiscal, psicólogos y asistentes sociales escucharon a la jovencita en Cámara Gesell.

Visiblemente acongojada, pero con fortaleza, la joven habría revelado que los abusos no son de ahora sino que entre los diez y doce años fue vejada por el esposo de un familiar de su madre.

Eran días tortuosos en la casa de la víctima, tanto que sus padres la enviaron a la vivienda en que reside el presunto abusador. “Me violaba de noche y mientras su mujer dormía”, habría relatado la joven ante los funcionarios.

“En las noches, mientras todos dormían él iba a mi pieza. Comenzó tocándome hasta que me abusó. Lo hizo muchas veces, también cuando iba a dormir en mi casa. Me decía que me calle y no cuente nada”, ahondó la menor en Cámara Gesell.

Con el mismo énfasis, habría explicado que también fue atacada sexualmente por un hermano del jefe comunal de Los Telares, en hechos ajenos a la intervención del tío político. Sin embargo, habría dejado en claro que el sujeto la encerró en lugares privados y accedió sexualmente pese a su férrea negativa, sucesos en que ofreció a testigos con nombre y apellido.

Contragolpe con presuntas nulidades y expectativa en el ADN

La defensa solicitaría a la Justicia que rechace los pedidos de prisión preventiva, de uno y otro.

Con estrategias coincidentes al menos en la esencia, no así en la forma, los abogados del tío político de la joven, Dres. Sergio Brandán y Daniel Guzmán plantearían “nulidades” y afirmarían que los cargos no habrían sido acreditados por la Fiscalía.

Del mismo modo, la defensa del hermano del intendente, Dra. Valeria Crespi, atacaría la investigación, la detención misma y requeriría que sean declaradas nulas varias pericias y pruebas obtenidas en los allanamientos.

“Antes del 1 de julio (en que se produjo su detención) ya habíamos pedido eximición de prisión. La menor se refirió directamente contra el otro imputado y citó a mi cliente, pero sin una descripción como lo relató por el otro hombre”, resaltó la abogada.

Aunque ninguno de los abogados lo reconoce, subyace un atisbo de inequívoca esperanza: que el ADN a concretarse una vez que nazca el bebé dé negativo.