Antonio Banderas dio positivo al coronavirus, en el día de su cumpleaños

El reconocido actor español Antonio Banderas, que este lunes cumple 60 años, anunció que se verá obligado a celebrar su cumpleaños guardando la cuarentena al haber dado positivo de COVID-19. El anuncio lo hizo a través de sus cuentas en las redes sociales.

Banderas explicó en su cuenta de la red social Twitter que se encuentra “relativamente bien, solo un poco más cansado de lo habitual”, y “confiado” en recuperarse “lo antes posible siguiendo las indicaciones médicas”, que espera que le permitan “superar el proceso infeccioso” que sufre y que a “tantas personas está afectando alrededor del planeta”.

“Quiero hacer público que hoy, 10 de agosto, me veo obligado a celebrar mi 60 cumpleaños siguiendo cuarentena al haber dado positivo de la enfermedad COVID-19, causada por el coronavirus”. Con esas palabras, Banderas anunciaba que contrajo la enfermedad.

“Aprovecharé este aislamiento para leer, escribir y seguir haciendo planes para comenzar a darle significado a mis recién estrenados 60 años, a los cuales llego cargado de ganas y de ilusión”, añadió el nominado el Oscar, que recientemente anunció que presentaría la gala de los Goya con María Casado, su fichaje para la productora que puso en marcha este año.

Mario Casas, India Martinez, Tristán Ulloa, Paula Echevarria y Carlos Bardem, entre los artistas españoles que le enviaron mensajes de cariño y pronta recuperación al actor.

El 26 de febrero de 2017 la vida de Banderas cambió tras sufrir un infarto. “Es una de las mejores cosas que me ha pasado en la vida”, le dijo al diario español El País durante una entrevista en septiembre pasado. Esa experiencia le sirvió para valorar lo importante.

Tras dos décadas en Hollywood, el protagonista de películas como “La piel que habito” y “Dolor y Gloria” decidió poner todo su arte en en su Málaga natal. Con mucho esfuerzo, dinero y sin ayudas públicas, ha puesto en pie el Teatro del Soho, su gran apuesta. Hoy cumple 60 años rodeado de su familia, su equipo más cercano y su esposa, Nicole Kimpel.

Banderas pasó la mayor parte de la cuarentena lejos de Kimpel, ya que la empresaria alemana se encontraba en Suiza junto a su familia. Días atrás, la pareja celebraba en las redes sociales el esperado reencuentro. En declaraciones a la revista Hola!, el actor contó cómo estaba llevando los días de aislamiento en su casa: “Hago ejercicio todas las mañanas y no tengo miedo. El miedo es un sentimiento inútil, no sirve para nada excepto para paralizarte”, dijo. Y también afirmó que extrañaba a sus afectos, pero en particular a su hija, que tiene en común con Melanie Griffith. “Me gustaría estar más cerca de Stella”.

En un gran momento de su carrera, el actor tiene la agenda repleta de proyectos, entre otros, terminar el rodaje de “Competencia oficial”, en la que comparte reparto con Penélope Cruz. Una película que se tuvo que interrumpir por la pandemia. El intérprete también había sido la imagen de la nueva campaña de promoción turística de Andalucía como destino seguro.