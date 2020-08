Nuevo paquete de medidas en Campo Gallo para reforzar el control contra el Covid 19

10/08/2020 - 18:53 Interior

El intendente de Campo Gallo, José Vittar, dio a conocer este lunes una serie de disposiciones tendientes a controlar la entrada y salida de personas y vehículos de la ciudad, con el fin de detectar a tiempo cualquier caso sospechoso de Covid 19 y resguardar a la población de esta enfermedad que ya superó los 100 infectados en toda la provincia.

En cumplimiento de los decretos nacionales y provinciales vigentes, el jefe comunal dijo que queda sin efecto el aislamiento obligatorio para quienes regresaban de Capital o Banda, departamentos donde se registró el mayor número de casos en la última semana.

No obstante, dijo que se adoptarán controles estrictos en los ingresos y que el bienestar de todos los campogallenses depende en gran medida de la conciencia social de cada vecino para evitar la transmisión de la enfermedad.

En este sentido, Vittar dijo que “el gobernador Gerardo Zamora ha pedido a todos los municipios actuar con severidad con aquellos que violen las medidas establecidas, en especial quienes organizan fiestas o reuniones sociales que están prohibidas”. “En esos casos intervendrá la policía, con las correspondientes actuaciones que incluirán detenidos y causas penales”, advirtió.

En cuanto a las personas provenientes de otros puntos de la provincia o del país, dijo: “Existen leyes provinciales y nacionales que garantizan la circulación, siempre que cuenten con la habilitación, especialmente en nuestra comunidad donde llega mucha gente proveniente de otros lugares porque vivimos en una zona productiva. Todas estas personas ya pasaron por controles dando cumplimiento a los protocolos, con los hisopados correspondientes y control de síntomas en todos los puestos camineros”.

No obstante, dijo que también se tomarán recaudos para que los camiones no entren al pueblo, sino que descarguen sus productos en el acceso de donde cada comerciante local deberá retirar sus productos los que serán sanitizados.

En caso de cargas completas, se colocarán precintos a los camiones para que el chofer no se baje de la cabina durante el tiempo que permanezca en la ciudad. Sólo podrá ingresar a bordo del vehículo, descargar y volver a salir.

Mientras tanto, en la comunidad continuarán los controles con la misma intensidad, garantizando el uso de barbijo, el distanciamiento aconsejado y las medidas de seguridad en todos los establecimientos comerciales y espacios públicos.