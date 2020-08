Arjona pone blanco sobre negro entre los músicos

10/08/2020 - 20:35 Pura Vida

El cantautor guatemalteco Ricardo Arjona acaba de lanzar su disco “Blanco”, al que definió como “lo opuesto a lo que el mundo está desarrollando como aceptable” y criticó a los artistas que “están intentando salir a flote haciendo lo que está de moda, y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada”.

A pesar de ser uno de los artistas latinos que más tickets vende en sus giras, Arjona decidió hace varios años independizarse de la industria, trabajar casi en solitario y fiel a su lengua ácida, despacharse contra las discográficas.

Desde 2011, Arjona trabaja con su sello y productora Metamorfosis y ahora edita este “Blanco” pensado como la primera parte de un trabajo que tendrá su segunda parte “Negro”, en 2021.

Estas canciones surgieron de un tirón mientras Arjona planifica un disco de duetos con mujeres y decidió grabarlo en los estudios de Abbey Road, con los músicos en vivo.

“No soy un enemigo del reguetón. Creo que ocupó un espacio que los otros géneros dejaron libres. ¿Cómo defender los géneros? Ahí está el asunto. No se defienden los géneros haciendo duetos como en el reguetón. Sí tengo algo en contra de la gente que pertenece a otro género y para sacar la cabeza hace dueto, eso no me gusta. Porque la mejor manera de defender el rock & roll es haciendo rock & roll, la mejor manera de hacer baladas es haciendo baladas mejor que nunca. La gente está intentando salir a flote haciendo lo que está de moda, y hacer lo que está de moda siempre genera una suerte de segundón que no cambia absolutamente nada. Esta es mi manera de intentar defender lo que yo hago y la música en la que yo creo. Los otros prefieren quejarse o asociarse, yo prefiero seguir haciendo cosas”, remarcó Arjona a Télam.

Y sobre cuán convencido está de seguir en la suya, sin asociarse con ningún reguetonero para hacer un tema, señaló: “A estas alturas del partido me hago mucho caso, porque empiezo a hacerle caso a los demás y cuando me equivoco me duele el triple. Si me equivoco con cosas que estoy aferrado me duele mucho menos. El lujo más grande que puedo darme a estas alturas, algunos se compran Lamborghini, otros se compran aviones, yo hago lo que se me da la gana con mi trabajo. Ese es mi lujo y me la paso increíble, entonces disfruto porque es una locura ir a grabar a los estudios de Abbey Road, meterte un mes grabando con músicos extraordinarios... A mí me dijo Glenn, uno de los músicos, en inglés, “¿qué mierda vas a hacer con este disco en tu sector?”. Me lo dijo así, porque los tipos conocen lo que está sonando acá. No es que es malo lo que suena acá, sino que no hay espacio para esto que estamos haciendo. Yo le dije que si el disco sonaba solo en mi casa y a mí me gustaba es suficiente, estoy en una etapa donde para mí eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa. La suerte es, ojo, que uno siempre encuentra cómplices en el camino y nos hemos dado cuenta en este proceso que hemos defendido canción a canción.

Yo decía al principio que yo optaba por elegir el camino que a mí me gusta, y si vos metés en el camino que a vos te gusta aprendés a disfrutarlo. Yo disfruté muchísimo este proyecto y cuando lo disfrutas mucho, los resultados son menos importantes de lo que parece. Creo que uno de los grandes problemas de los artistas que empiezan es que algunos de ellos están demasiado fijados en las metas. Cuando empezás pensando en fama o en plata no vas a tener ninguna de las dos. No tiene que ver con ningún género, la gente que se enfoca en su trabajo y trata de llevarlo con la vela que dirige el barco regularmente consigue lo que quiere, porque tiene que ver mucho más con su trabajo que con sus objetivos.

“Todos tenemos miedos, la industria me da miedo; por eso me hago a un lado”

A diferencia de sus otros materiales discográficos, esta vez Ricardo Arjona eligió darlo a conocer desde su sitio web. “Por loco, por contradecir un poco, para no aburrir”, dijo el guatemalteco y agregó: “Los videos de estas canciones reflejan la posición que hoy tengo frente al mundo de la música y la industria. Mi posición es de un aburrimiento tremendo que trato de evitar de alguna manera. La industria huele a urgencia financiera y a canciones que le dejan poquito al azar. Cuando digo poco al azar es que se ha generado una especie de método para usar las vías perfectas para poder llegar a lo que supuestamente es el éxito y la industria ha generado que estas vías que uno transita sean las mismas para todo el mundo, entonces tarde o temprano hay mucho tropiezo en el camino. Yo puedo elegir: o me paro quejando de todo o intento hacer lo que se me dé la gana. Opté por lo segundo, pero no es por un rebelde sin causa o un tipo que quiere llevarle la contra a todo, sino que es un tipo que quiere mantenerse en lo mío y buscar su camino”.

Arjona habló también de sus inhibiciones, y de cómo trabajó para superarlas. “Creo que los que nos dedicamos a esto estamos todo el tiempo superando complejos escondidos. Detrás de este y un montón de artistas lo que hay que aguantarse para llegar a ciertos lugares es que hay un tipo que está programado con una serie de miedos que va superando a través de su propio trabajo. Yo soy uno de ellos. Yo, que para algunos soy un tipo de cierta personalidad complicada o mucho menos, creo que de alguna manera trato la manera de crear una personalidad que se pueda ver para ocultar muchos miedos que hay detrás de nosotros. Todos tenemos miedos, la industria me da miedo. Por eso me hago a un lado... Te da miedo que te digan “esa canción no va”, te da miedo que te digan “cambia el verso aquel”, te da miedo que te digan “la canción que va a promoción es esta”. Para no tener miedo, hice un medio independiente que se llama Metamorfosis donde se van a complicar más las cosas, pero vamos a tomar nuestras decisiones.