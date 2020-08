Belén Gal: “Le canto al empoderamiento femenino y en positivo”

10/08/2020 - 20:39 Pura Vida

Belén Gal, cantante argentina radicada en México, sigue abriéndose paso desde la autogestión y creando canciones con “un mensaje poderoso para las mujeres”, tal como lo expresó a EL LIBERAL vía Zoom.

Oriunda de Buenos Aires (nació y creció en el barrio de Lugano), esta argentina con corazón mexicano, lanzó “Sola”, composición que habla de una superación para esos amores tóxicos y trae toques latinos mezclados con urbano, características que la distinguen a la autora de “Santita”, “Secreto” (más de medio millón de views en Youtube) y “La última carta”.

¿Desamores, amores tóxicos..., en realidad, qué te llevó a escribir “Sola”?

Todos, en la vida, hemos tenido un amor un poco tóxico. Yo escribo historias que me han pasado a mí y sino tomo historias prestadas. En el caso de “Sola”, es una historia prestada de una amiga que la estaba pasando mal realmente porque la habían traicionado. Hablando con ella, me contó que quería tomarse este tiempo para estar soltera. ¿Qué nos pasa a las chicas cuando nos dejan? Somos más dramáticas, más emocionales, sentimentales. Entonces, yo dije que había que escribir una canción en donde esa parte del proceso de un duelo de que te dejaron, traicionaron y que te dolió el corazón pase a ser una parte de empoderamiento. Siempre le canto al empoderamiento femenino.

En “Sola” se nota ese empoderamiento. ¿También en “Secreto” y en “Santita”?

Lo está y bien remarcado. “Santita” fue una de las más contradictorias porque soy una mujer que nunca fue infiel. No soy una mujer que le guste también ver una infidelidad. Yo siempre aconsejo: ‘Si no estás feliz, si ya no te gusta esa persona, ¡pues díselo!’ Es preferible que le rompas el corazón siéndole sincero a que le rompas el corazón con una traición. Esta canción (por “Santita”) trajo mucha contradicción porque si bien trae el empoderamiento femenino es ‘ok, me traicionaste, ahorita vas a ver porque yo también puedo...’ Con esto no quiero decir ‘vamos a engañar a todos’. No, no, no quise decir eso con esta canción.

Siempre transmites optimismo, alegría y dejas reflexiones, como sucede ahora con “Sola”.

Mis canciones tratan de hablar en positivo en cuanto a la mujer tratando siempre de dar el mensaje que puedo dar sin dejar de lado que es música para bailar, que es música para divertirnos. Siempre hay momentos de distraernos con una canción y existen otros momentos en donde, como en el tema “La última carta”, les hago pensar un poco más, llevándolos hacia diferentes niveles emocionales. Sola la escribí un poco antes de que iniciara la pandemia, yo tenía la letra de la canción e idea musical y decido ir a Monterrey con unos amigos a producir la canción. “Sola” tiene que ver con el contexto que hoy estamos viviendo. Trato siempre de llevar un mensaje poderoso para las mujeres.

¿Qué significó trabajar con Natalia Subtil y hacer con ella el video de “Sola”?

Nati es una hermana. Nos apoyamos mutuamente. Con ella y con Juan, otro amigo argentino que vive en México, nos juntamos y tras definir el lugar para hacer el video musical, que fue la azotea de mi casa, hicimos realidad este hermoso video. En todo el proceso estuvieron Natalia (cantante brasileña), Juan (director y camarógrafo argentino) y Daina (cantante argentina) y Giovanni Castro (maquillador personal de Belén). Estuve involucrada en cada detalle del video, desde la dirección de arte, guión, vestuario, cámara, retoques, escenas, makeup y luces, para lograr hacerlo con un equipo súper reducido de 4 personas, respetando todos los cuidados necesarios por la pandemia. Tratamos de no dejar de movernos. Aunque el mundo se detuvo, tratamos de seguir comunicándonos a través de la música.

¿Por qué incorporaste el ritmo urbano en tu propuesta?

Cuando llegué a México y tuve mi orquesta empecé a mezclar porque me apasiona todo lo que es música latina. Me animé a los ritmos urbanos. Gracias a Dios y a la gran apertura que hay en la industria musical, ya todos podemos jugar con todos los ritmos y sin ser juzgados. Gracias a Dios que he podido jugar con la música porque no me considero una artista que se ha formado en un solo género. Me considero una artista tan curiosa que me ha gustado agarrar de todas las músicas que conozco lo que me ha encantado.

En México dejaste de ser una artista emergente para convertirte en una cantante popular.

Estamos trabajando en eso. La aceptación de mi música, con mucho o poco público, la he tenido. Lo que puedo decirte es que ahora me he expandido un poco más. Para mí, eso es un crecimiento. Si bien yo he visto mi crecimiento como artista, he mutado mucho, he tenido que aprender a ser paciente y a jugarme. México me abrió las puertas y estoy agradecida con este país.