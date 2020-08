Esclerosis múltiple: piden no abandonar los tratamientos en tiempos de aislamiento

10/08/2020 - 21:03 Santiago

“A la situación especial que de por sí viven todas aquellas personas con diagnóstico de esclerosis múltiple (EM), se suma ahora que por causa del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de Coivd-19, muchos han suspendido los controles médicos de rutina e incluso interrumpen la toma de medicamentos por falta de provisión del sistema de salud, tanto del público como de muchas obras sociales y prepagas”.

Así lo afirmaron desde la Asociación Esclerosis Múltiple Argentina (EMA), preocupados por los más de 1.500 llamados de pacientes que han recibido desde el inicio de la cuarentena con consultas que evidencian abandono de los tratamientos y falta de control y de seguimiento de la enfermedad.

“Las personas con esclerosis múltiple no deben dejar de realizar sus controles médicos de rutina, ni de hacerse aquellos estudios que se les indiquen. Es una enfermedad seria, que incluye la administración de medicaciones complejas y, en esta época de aislamiento, sabemos de pacientes que unilateralmente han preferido quedarse en sus casas en lugar de llevar a cabo sus controles. Deben saber que la consulta es segura y que los laboratorios de diagnóstico están preparados para realizar los análisis con todas las medidas de prevención que se requieren”, manifestó la Dra. Adriana Carrá, médica neuróloga, directora médica de EMA.

“Sabemos, de acuerdo con la experiencia internacional y la propia, que tener el diagnóstico de esclerosis múltiple no implica mayor riesgo a contraer Covid-19, excepto que el paciente este inmunosuprimido con niveles bajos de linfocitos y/o presente alguna otra enfermedad que aumente el riesgo como la diabetes, hipertensión u obesidad, entre otras. Por lo tanto, si consideramos los riesgos de no asistir a los controles con el neurólogo o no recibir tratamientos por temor, hay que tener en cuenta que seguramente las consecuencias de estas decisiones serán mayores. Hoy por suerte contamos con el acceso a la telemedicina, que frente a una duda o consulta permite el rápido contacto con su neurólogo quien determinará la necesidad o no de la consulta presencial”, insistió la Dra. Carrá.

Mañana se realizará el primer encuentro del taller “Equilibrar tu vida”

Organizado por la Escuela de Formación, de la Fundación Nocka Munayki, a través de su programa “Cultura para la evolución”, habrá un encuentro del Ciclo de Talleres Online. Se trata del tema “Equilibrar tu vida”, que estará a cargo de la Prof. Claudia Tarchini, socio fundadora de Nocka Munayki; y la Lic. María Laura Riera, coordinadora de la Escuela de Formación de la institución organizadora.

El taller se desarrollará el 12 y 26 de agosto, de 17 a 19, a través de plataforma Zoom, por lo que podrá seguirse desde cualquier lugar del mundo.

El taller está destinado a compartir herramientas para equilibrar los diferentes aspectos y planos de la vida, con plena conciencia de que el equilibrio no es rígido, ni estático; por el contrario, es algo dinámico, cambiante y en constante proceso de adaptación. Se otorgará certificación.

“Hoy más que nunca, necesitamos ser flexibles y adaptarnos a las nuevas demandas de una normalidad diferente, resguardando el equilibrio personal, como tesoro y punto central de nuestra plenitud”, expresaron.

Por más información e inscripciones, deben comunicarse al 3856228725, o bien al mail: contacto@nockamunayki.com.ar.