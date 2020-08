El Centro Provincial de Sangre modificó su horario de atención

10/08/2020 - 21:31 Santiago

Debido a la propagación del coronavirus en Santiago del Estero, desde el Centro Provincial de Sangre, que depende del Ministerio de Salud, decidieron cambiar sus horarios de atención al donante y desde esta semana, estará habilitado de 7 a 16.

Asimismo expresaron que exigirán todas las medidas de seguridad, entre ellas el distanciamiento social, delimitadas por el Protocolo Covid-19, uso de tapabocas y desinfección en el ingreso a la institución.

Por dudas o consultas, los interesados en realizar donaciones pueden comunicarse, a través de WhatsApp al 3855253993, o bien dejar un mensaje privado en la página de Facebook.

Vale destacar que las donaciones se realizan con turnos programados, mientras dure la pandemia por coronavirus.

Para tener en cuenta

Los requisitos básicos para donar son: tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos, haber transcurrido más de un ano desde la última cirugía, parto, tatuaje, piercing o acupuntura, gozar de buena salud (no tener gripe, resfrío, etc.). No se deben presentar en ayunas (no consumir lácteos y derivados); no haber donado sangre en los últimos 3 meses.