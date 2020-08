Covid-19: qué significa ser “contacto estrecho” y cómo actuar en los diferentes escenarios

10/08/2020 - 23:50 Santiago

La incontrolable propagación del coronavirus en Santiago, ocasionada por el incumplimiento de las medidas de seguridad impuestas por Decreto, ha generado un gran impacto en la comunidad, que aún no sabe cómo actuar ante ciertos escenarios. Cuando la situación parecía controlada, de repente, hay gente que se convirtió en ‘contacto estrecho de casos positivos’, en ‘testigo de la llegada de comprovincianos que no reportan su arribo’, o bien presenta síntomas y no sabe cómo proceder.

Para aclarar ciertas dudas es que desde el Ministerio de Salud de la Provincia informaron sobre guías a tener en cuenta en el caso de que se encuentren en determinadas situaciones.

Contacto estrecho

¿Qué se debe hacer si se tuvo contacto estrecho de un caso positivo de Covid-19?

Como primera medida, se debe permanecer en aislamiento sanitario obligatorio 14 días desde la fecha del resultado del caso confirmado, a pesar de que su resultado del hisopado (PCR) sea no detectable.

En caso de presentar síntomas, hay que comunicarse y solicitar asistencia al 107.

Se considera haber sido contacto estrecho si se estuvo por más de 15 minutos, sin tapaboca y a menos de 2 metros de distancia, cuando la persona tenía síntomas o 48 horas antes.

Otra situación

¿Qué hacer si se tuvo contacto estrecho con una persona que, a su vez tuvo contacto estrecho con un caso positivo?

En este caso hay que hacer autoaislamiento, evitar toda salida innecesaria, respetar el distanciamiento, y seguir cumpliendo con todas las medidas de protección.

Cortar la cadena

Desde el Ministerio de Salud indicaron cómo actuar para cortar la cadena de contagio.

“Si presenta síntomas o estuvo en contacto estrecho con un caso positivo de Covid-19, debe realizar un autoaislamiento sanitario obligatorio, evitar todo contacto social, respetar las medidas de higiene y comunicarse con el sistema de salud”, recomendaron.

En todos los casos, sospechosos, confirmados, o no, se pide respetar todas las medidas de bioseguridad para prevenir una mayor propagación del virus en esta provincia.

Habilitan las líneas para reportar arribo o realizar denuncias

Ante la campaña contra el coronavirus que incluye en esta fase el distanciamiento social obligatorio, se habilitaron teléfonos útiles para la población, a fin de que puedan solicitar asistencia médica o bien dar conocimiento de la violación del decreto a las dependencias correspondientes.

Para emergencias o pacientes con síntomas compatibles con Covid-19, se debe llamar al 107.

Para reportar el regreso a la provincia se debe comunicar con el (385) 421-3006 y 3855-237077.

Para denunciar el incumplimiento de la cuarentena, los interesados deberán llamar al (385) 5072540 y (385) 5072539.