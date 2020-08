“La gente está al margen de la ley todo el tiempo, no le importa la vida del otro”

11/08/2020 - 00:11 Policiales

Luego de que se confirmaran más de 100 casos de coronavirus, en la ciudad Capital se decretaron importantes medidas para evitar el contagio y la propagación del virus. Por ello se fijó un horario permitido y, además, se prohibieron las reuniones sociales de cualquier tipo.

Según los números que maneja la Fiscalía, hubo cientos de irresponsables en toda la provincia que bajo cualquier “excusa” se reunieron y violaron el protocolo sanitario vigente.

La Dra. Alejandra Holgado -fiscal que interviene en el incumplimiento de las normas- se mostró preocupada por la “irresponsabilidad” de algunos y la despreocupación por la vida propia y la ajena.

Tras una entrevista con Canal 7, en diálogo con EL LIBERAL la Dra. Holgado expresó que tuvo consultas de la policía por “juntadas” con músicos de renombre, “embarrada de 15”, “tabiadas” y hasta fiestas clandestinas en casas abandonadas.

“Realmente fue llamativo el incumplimiento total de la gente, y digo total porque no fue solamente el incumplir con el horario para salir de sus casas sino que, además, hubo incontables reuniones clandestinas”, comenzó diciendo.

La representante del MPF explicó que “no sólo hubo reuniones familiares, sino también lo hicieron entre amigos, conocidos, conocidos de conocidos, es realmente inaceptable por donde se lo mire”, y también cuestionó: “No puede ser que la gente no sólo esté al margen de la ley todo el tiempo sino que no le importa la vida del otro”.

“Estamos hablando de casos positivos de Covid-19 y que se están tomando medidas para resguardar nuestras vidas y la del otro, con todo lo que ello implica: las complejidades para trabajar, para circular y hay gente que no tiene el más mínimo reparo, en absoluto”, indicó.

Explicó que las “juntadas” no tienen horario. Se “comparten, vasos, mate, no solo a la mañana o a la tarde, sino que también lo hacen por la noche, por la madrugada. Esto no es sólo reprochable legalmente sino que es inaceptable. No se puede seguir permitiendo, y el peso de la ley va a caer sobre estas personas”. La fiscal sostuvo: “Le pido a la gente que tome conciencia. Esto no es un juego, aquí está en riesgo la vida. Yo les pido por favor, y no deberíamos pedirles por favor, pero que cada uno se cuide para cuidar al otro”.

Enfatizó: “No puede ser que la policía tenga que estar de niñeros y que constantemente la Fiscalía esté imputado y generando prontuarios. Las personas solas deberían cuidarse y resguardarse en su casa. Cumplir con el deber de ir a trabajar y volver y quedarse en sus casas. Este fin de semana fue terrorífico”.

Según se supo en todo el territorio santiagueño hubo más de 250 personas aprehendidas -imputadas por el artículo 205- mientras que solo 150 se registraron en la circunscripción de capital.

La Fiscalía advirtió que los operativos continúan y las consecuencias serán severas para los infractores.

Hicieron una “selfie” cuando eran detenidos

La conducta irresponsable de la que hablaba la Fiscalía quedó registrada en una imagen que se tomó un grupo de jóvenes de la ciudad de Añatuya cuando eran trasladados a una comisaría.

La policía arribó a una casa donde se realizaba una fiesta clandestina. Por orden de la Dra. Alejandra Sobrero, desalojaron el lugar y trasladaron a todos los “invitados” a sede policial. Cuando se encontraban dentro del móvil, haciendo alarde de que no les importaba la medida, los aprehendidos se tomaron una foto y la publicaron en sus redes.