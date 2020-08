Exequiel Zeballos se suma hoy al resto del plantel de Boca

11/08/2020 - 00:43 Mundo Boca

¿Qué pasó con el santiagueño Exequiel Zeballos que no estuvo presente en el regreso de Boca a los entrenamientos en Ezeiza?, la explicación es simple. El juvenil bandeño tuvo que cumplir primero con el protocolo (se le hizo ayer por la mañana un segundo hisopado ya que antes de viajar a Buenos Aires se había hecho el primero en Santiago con resultado negativo) por lo que recién hoy estaría en condiciones de sumarse al plantel que es dirigido por el entrenador Miguel Ángel Russo.

Zeballos es uno de los seis juveniles que decidió convocar el entrenador del Xeneize para incorporarlo al plantel de Primera División y darle la chance de empezar a foguearse al lado de jugadores de mayor experiencia.

“Estoy re contento, era algo que no me lo esperaba. Este año participé de algunas prácticas con Russo, ya lo conozco. Siempre me tuvo bien considerado gracias a Dios”, expresó hace unos días Zeballos cuando fue entrevistado en exclusiva por EL LIBERAL y después de que se conoció la noticia de su citación para la reanudación de los entrenamientos con Boca.

El juvenil santiagueño es una de las grandes promesas que tiene Boca y que seguramente ahora tratará de aprovechar al máximo la oportunidad que le está dando Russo.

“Esta es la oportunidad que siempre esperé. Llegué a Boca a los 11 años y siempre soñé con este momento”, había manifestado también Zeballos.

Lo concreto es que hoy será una jornada más que especial para Exequiel que ya se encuentra instalado en la pensión de Boca y con muchas ganas de empezar un nuevo camino en su sueño por triunfar en uno de los clubes más importantes de la Argentina.