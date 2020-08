El “Pichi” Mercier y un ex Central, cerca de Mitre

11/08/2020 - 00:49 Deportivo

Luego de tomarse un tiempo para reajustar cosas, Mitre salió de lleno al mercado de pases, pensando en conformar su plantilla para lo que será la próxima edición de la Primera Nacional.

El 2 de septiembre está prevista la vuelta a los entrenamientos en la segunda categoría del fútbol argentino y por ahora el entrenador Hernán Darío Ortiz tiene muy pocos jugadores disponibles.

Como sucede en cada mercado de pases, un sinfín de nombres son ofrecidos por los representantes a la entidad del barrio 8 de Abril. Pero EL LIBERAL está en condiciones de anticipar que dos jugadores de renombre están muy cerca de ser refuerzos de Mitre.

Se trata de los volantes Juan Ignacio Mercier y Arnaldo González. Un campeón de la Copa Libertadores de América, el “Pichi”, y un ex Central Córdoba, el “Pitu”, están en el radar del Aurinegro y las negociaciones podrían llegar a buen puerto.

“Mercier es un jugador que nos interesa. A pesar de su edad, juega bien y tiene experiencia para manejar el mediocampo. Hay conversaciones con su representante, pero todavía no hay nada cerrado”, le confió a EL LIBERAL una alta fuente de Mitre.

Mercier, de 40 años, jugó la temporada pasada en San Martín de Tucumán y no renovó su vínculo con el “Santo”, por lo que tiene vía libre para negociar con Mitre.

La misma fuente admitió también que el “Pitu” González, de 31 años y de último paso por Nueva Chicago, también es un jugador del agrado del cuerpo técnico y todo dependerá de las gestiones que, por el momento, están bien encaminadas.

Las próximas horas serán importantes para el futuro de las negociaciones, que podrían derivar en dos refuerzos de calidad y experiencia para Mitre.

El viernes comenzará a definirse la forma de disputa de la Primera Nacional

Mientras Mitre comenzó a contratar refuerzos y siguen ofreciéndole nombres, la dirigencia de la entidad del barrio 8 de Abril no quiere apresurarse en el mercado. Es que todavía no está claro cómo se jugará la Primera Nacional y, lo que es peor aún, no está definido si Mitre tendrá competencia en lo que resta del 2020.

Suspendidos los descensos, AFA determinó que los ascensos se definirá dentro de la cancha. Y una de las posibilidades latentes es que esos ascensos los disputen los equipos que, hasta el momento de la suspensión, estaban en zona de clasificación al reducido, por lo que el aurinegro podría no jugar hasta el 2021.

De todas formas, recién el viernes se producirá la primera reunión de los clubes de la segunda categoría del fútbol argentino en la que comenzarán a discutir el formato de juego. Y al parecer, será un tema para debatir largo y tendido. De todas formas, el tiempo apremia, porque AFA estableció que antes del regreso a los entrenamientos, previstos para el 2 de septiembre, debe estar definida la forma de disputa.