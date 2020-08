Juan Brussino: “Quimsa es una de las mejores organizaciones de la Argentina”

11/08/2020 - 01:03 Deportivo

Desde México, Juan Ignacio Brussino se mostró reconfortado frente a la noticia de su continuidad en Quimsa, aunque antes deberá jugar en el baloncesto azteca con la camiseta de Dorados de Chihuahua.

“Estoy muy contento de poder seguir en el club, de continuar con el trabajo que venía haciendo. Muy agradecido a Gerardo Montenegro (presidente de Quimsa) por brindarme otra vez la posibilidad de continuar en el club, de la confianza de Diego Lo Grippo (director deportivo), Sebastián González (entrenador jefe) y todo su cuerpo técnico que me pidieron para que continúe, sabiendo de que cuando termine acá mi contrato, me pondré a las órdenes en el club donde yo quiero estar y me siento cómodo”, comentó el base armador santafesino, que jugará su cuarta temporada consecutiva en la “Fusión”.

Elogios a la “Fusión”

“Juani” no escatimó elogios hacia el club y la provincia. “Quimsa es una de las mejores organizaciones de la Argentina. Con mi familia, estamos muy contentos de poder seguir en Santiago del Estero. Y una vez que esté allá, hacer todo el trabajo posible para seguir consiguiendo objetivos, ya sea en lo grupal y en lo individual”, agregó el oriundo de Cañada de Gómez, que la temporada pasada promedió 10.6 puntos, 4.6 en asistencias, 2.6 rebotes y 25.1 minutos de juego en 21 partidos.

Al ser consultado acerca de cómo fueron sus primeros días en suelo mexicano, comentó: “La primera semana en Chihuahua fue más que nada para ir adaptándonos al cambio de horario y acomodándonos en el hotel. Hoy ya nos realizaron el test de Covid- 19, esta noche empezaremos con algunos movimientos y a partir de mañana ya empezamos la pretemporada. Estoy con muchas ganas e ilusión por retomar la actividad y pronto volver a jugar al básquet, que es lo que andaba buscando cuando vine para acá”.