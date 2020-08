Añatuya intensifica las medidas de prevención y aconsejan no viajar a Capital y Banda

11/08/2020 - 11:29 Interior

Los casos que se conocieron los últimos días en Capital y Banda, determinaron que en el interior se tomen medidas de prevención. Fue por ello que el Gobierno de Añatuya, a cargo del intendente Héctor Pocho Ibáñez, encabezó una reunión en la que estuvieron los integrantes del Comité de Emergencia; comerciantes, policías y médicos del Hospital Zonal.

En la misma aconsejaron a los vecinos de la ciudad y de zonas de influencia no viajar a Capital y Banda, a excepción que sea por algo de suma necesidad, como ser un problema de salud.

También les pidieron a los comerciantes que redoblen las tareas de prevención en sus locales, como el uso obligatorio del barbijo, hacer respetar el distanciamiento, cumplir con el lavado frecuente de manos y la desinfección correspondiente.

El intendente Ibáñez también pidió que los vecinos no salgan si no es necesario hacerlo. “Es mejor quedarse en casa si no tenemos que hacer un trámite de urgencia, tampoco debemos exponer a los niños y a nuestros mayores. Si nos cuidamos, entre todos vamos a combatir a este virus que nos está afectando”, señaló. Desde el Comité de Emergencia aconsejaron “en lo posible un integrante de la familia debe salir de la casa. El resto, aconsejamos, quedarse en sus casas y cuidarse”.

Desde el Comité de Emergencia Añatuya también recordaron que en Añatuya el horario de apertura de los comercios es de 8 a 13 y de 18 a 21.

El hospital de Añatuya no está entregando certificados de escolaridad y en cuanto al área de Servicio Social Hospitalario, los interesados deberán acercarse a efectuar consultas ante la asistente social Verónica Majul, en el horario de 14 a 19.

En la ciudad de Añatuya la circulación está permitida de 8 a 24; y luego de esos horarios se intensificarán los controles de la policía y de las autoridades municipales.

Desde la Departamental 13 de Policía fortalecerán los controles en lugares públicos como el uso del tapabocas y distanciamiento y no se permitirá las reuniones familiares o sociales.

En las iglesias, parroquias y templos quedan suspendidas la presencia de personas. Los delivery deben circular con chaleco refractario y con el vehículo en condiciones.