“Es muy bueno lo que se está haciendo en Santiago”, sostuvo Pamela David

11/08/2020 - 20:18 Santiago

Pamela David brindó una entrevista en el ciclo “Nuestras manos tienen historia” que se transmite semanalmente a través de la cuenta de Instagram de la Casa de Santiago del Estero en Buenos Aires (@casadesantiago), y ponderó enormemente el trabajo que se está llevando adelante en nuestra provincia durante la pandemia que generó el COVID-19.

“Me tocó viajar a Santiago hace casi dos meses por fuerza mayor y me quedé impresionada por el respeto y la manera en que se está trabajando. Es muy importante cómo se está cuidando a la gente y creo que a veces se escucha en medios nacionales críticas que no se condicen con la realidad”, remarcó la pareja del empresario Daniel Vila y cerró: “a veces habló con mi marido y le digo que al país le hacen falta más ‘Zamoras’. ¿Te imaginas lo que sería tenerlo como presidente? Los santiagueños lo tendríamos que prestar”.

En otro segmento de la entrevista, Pamela David recordó la importancia que tuvo la Casa de Santiago en sus comienzos como figura del espectáculo y contó que fue “Reina del Turismo en 1997. Ese fue mi real trampolín. Me hizo viajar a Buenos Aires, ir a Alemania. La Casa de Santiago me daba la posibilidad de los pasajes y el viático porque si no para mi hubiera sido imposible”. A su vez recordó sus raíces: “a pesar de la distancia, cuando la crianza es fuerte una siente un arraigo muy profundo. Me siento una bendecida por haber crecido en Santiago. Lamento que mis hijos no hayan tenido esa misma suerte. Gracias a las experiencias que tuve en otros lugares, hoy me doy cuenta lo lindo que es Santiago y está cada vez mejor”.

La actividad se desarrolló en el marco de una serie de iniciativas que se generaron desde la Casa de Santiago, con Bernardo Abruzzese a la cabeza, durante esta cuarentena para continuar en contacto con todos los santiagueños que sienten esa necesidad de sentirse más cerca del pago a la distancia. Desde @casadesantiagoba se pueden disfrutar los lunes a las 18 “Nuestras manos tienen historia”, los martes desde las 17 “Santiago Productivo” con emprendedores de nuestra provincia, los miércoles a las 12 el segmento cultural “Voces con historia”, los jueves un ciclo de comercio exterior denominado “Santiago del Estero al mundo” y los viernes “Comidas con historia” con las comidas más típicas santiagueñas.