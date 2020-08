Fatmagül regresa en una nueva etapa de empoderamiento

11/08/2020 - 20:28 Pura Vida

Mientras los actores argentinos reclaman que se arbitren los medios para que puedan volver a trabajar, aplicando los protocolos que obliga la prevención del coronavirus, Telefé anunció el relanzamiento de la telenovela turca “¿Qué culpa tiene Fatmagül?”, que tuvo una gran recepción en el público.

El reestreno, que en Santiago del Estero se verá a través de Canal 7 será el domingo 16 de agosto, a las 16, en formato maratón, y será parte de los 30 años que celebra la pantalla del canal de las pelotitas.

La serie narra la historia de una chica huérfana que sueña con una vida diferente.

Fatmagül es una joven que vive con su hermano y su cuñada en un humilde pueblo donde pastorea ovejas. La joven está perdidamente enamorada de su novio Mustafá, un pescador con quien construye una casa para cuando se casen. Una noche, cuando Fatmagül corre por la playa para despedir a su novio que está por embarcarse, se cruza con unos jóvenes que cambiarán su vida para siempre.

Protagonizada por la actriz Beren Saat, no solo es uno de los dramas más exitosos de la televisión en Medio Oriente, sino que logró una gran repercusión entre el público argentino.

“Fatmagül” cuenta con 80 capítulos, que en Turquía fueron emitidos entre 2010 y 2012, y se convirtió en la quinta teleserie más exitosa de su país. A diferencia de ‘Las mil y una noches’, estrenada en Oriente en el año 2006 y emitida en 2015 en El Trece, esta ficción está grabada en HD.

En la Argentina la ficción se estrenó en 2015. Y si bien competía con el culebrón argentino que protagonizaban Lali Espósito y Mariano Martínez bajo el título de “Esperanza Mía”, las desventuras de la pobre Fatmagül atraían también a los televidentes.

Esa muchacha buena, humilde y pueblerina, violada por un grupo de cuatro hombres de “buena familia” enfrenta la humillación y el rechazo no sólo de sus vecinos sino también de su novio. Para evitar la vergüenza y tapar todo el asunto, es obligada a casarse con uno de sus agresores. Así la flamante pareja y unos cuantos familiares se mudan a Estambul, y pese al rechazo de la chica, el esposo, Kerim, se enamora perdidamente. Sucede que Kerim no ha participado del abuso directamente, aunque al principio ni él lo sabe porque esa noche estaba tan drogado que no se acuerda de nada. De a poco, la atracción empieza a ser recíproca. Pero como siempre hay un villano, aquí el papel lo juega Mustafá, que no es otro que el ex novio de Fatmagül, quien ha jurado venganza, y está resuelto a volver a la vida de su amada.

Si bien en los primeros capítulos el público es testigo de las lágrimas que Fatmagül derrama día y noche, con el transcurrir de la historia la ven transformarse en una mujer que empieza a reivindicar su derecho a llevar a esos hombres ante la Justicia.

A raíz de esto, la autora de la novela, Ece Yorenc, contó, según lo reflejó Clarín, que Fatmagül motivó a que muchas mujeres, en Turquía y otros países de la región, “se animaran a exponer sus casos de abuso sexual, denunciar y pedir justicia, hecho que no era muy común”. Para la filmación de las escenas finales de la novela, llegaron hasta Estambul diversos comités de apoyo y defensores de víctimas de abuso, en lo que terminó siendo una manifestación bajo el lema “nunca más sola”.